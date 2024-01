Conocer la obra 'Cálculo Infinitesimal; Una Pincelada a su Historia' de Joaquín Grau

La evolución de la ciencia y la tecnología ha llevado al cálculo a convertirse en un protagonista indiscutible en diversos ámbitos. En esta nueva era, la Universitat Politècnica de València, bajo su sello editorial académico, edUPV, presenta una obra reveladora: Cálculo Infinitesimal: Una Pincelada a su Historia del profesor Joaquín Grau. Este libro, nacido durante la pandemia del covid como breves notas sobre cálculo diferencial, ha florecido en una obra substancial que explora la historia y los fundamentos esenciales del cálculo.

El autor inicia un viaje histórico desde los orígenes del cálculo infinitesimal, explorando su evolución y llevando al lector hacia la comprensión de la realidad que subyace en estos conceptos matemáticos.

Además, este libro no solo se sumerge en los contenidos del cálculo, sino que también invita a hacer una reflexión filosófica sobre la naturaleza de las matemáticas y las preguntas fundamentales que se plantean sobre su esencia. La publicación forma parte de los libros nuevos que trae la editorial para este año.

Dirigido a estudiantes, universitarios y amantes de las matemáticas La obra publicada durante el mes de octubre de 2023 Cálculo Infinitesimal: Una Pincelada a su Historia escrita por Joaquín Grau se dirige a estudiantes de bachillerato, universitarios y amantes de las matemáticas en general. Sin embargo, su valor se extiende al profesorado, ofreciendo una herramienta valiosa para explicaciones y razonamientos.

Este viaje por el cálculo infinitesimal no solo es un recorrido por sus contenidos, sino también una invitación a un viaje filosófico sobre la esencia de las matemáticas.

Actualmente, el libro se encuentra disponible en la página web de la Librería UPV, librería oficial de la Universitat Politècnica de València.

Editorial UPV: compromiso con la calidad y la ética editorial Creada en 1986 como parte de la Universitat Politècnica de València, la Editorial UPV tiene un compromiso con la creación y difusión del conocimiento científico a través de la publicación de autores, como el profesor Joaquín Grau. Esta, con base en las prácticas editoriales éticas, esta se encarga del control del plagio y la veracidad de los contenidos. Además, bajo el sello edUPV, publica obras y libros nuevos que cumplen con los criterios y políticas establecidos, regulados por un comité de editores formado por académicos de la UPV.

Si se trata de novedad editorial, edUPV tiene gran cantidad de títulos para poner en la mesa. Asimismo, aquellos que deseen sumarse a su boletín de novedades, pueden hacerlo enviando un mensaje a la dirección de correo pedidos@lalibreria.upv.es.

En resumen, la Librería y la editorial edUPV de la Universitat Politècnica de València cumplen un gran papel al proporcionar obras y libros nuevos como el de Cálculo Infinitesimal: Una Pincelada a su Historia. Su contribución va más allá de ser tan solo un punto de acceso a conocimientos especializados; representa un compromiso con la formación y preparación continua de su alumnado. Al abordar no solo los aspectos técnicos, sino también filosóficos de la disciplina, estas publicaciones enriquecen el aprendizaje, ofreciendo una perspectiva auténtica y accesible.