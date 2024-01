La figura del emprendedor, según Daniel Schepers, CEO de Incubadora de Lanzamientos

El desafío de lanzar un negocio online se asemeja a despegar un avión; la planificación minuciosa y la ejecución precisa son esenciales para evitar un aterrizaje desastroso. En este proceso, surge la pregunta crucial: ¿quién asume el papel de piloto al mando? La respuesta es clara y concisa: el emprendedor. Daniel Schepers, es un referente en infoproductos y fundador de Incubadora de Lanzamientos, él mismo asegura que el emprendedor es el capitán del barco, tomando decisiones cruciales y asumiendo riesgos con determinación.

El emprendedor es el que tiene la visión del negocio, el que conoce a su público objetivo y el que sabe cómo llegar a él. Es el que tiene la pasión y la determinación necesarias para superar los retos que se presenten en el camino.

El éxito no es cuestión de suerte, sino de preparación y acción Antes de despegar, el piloto debe asegurarse de que el avión está en buenas condiciones y de que la tripulación está preparada. Lo mismo ocurre con el emprendedor que quiere lanzar un negocio online.

La preparación es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Siguiendo el consejo de Schepers, el emprendedor debe asumir la responsabilidad de factores fundamentales:

El mercado: Hay que definir el público objetivo, conocer qué necesidades tiene y cómo llegar a él.

El producto o servicio: Pensar en qué se va a ofrecer y cuál es el valor diferencial. Definir estrategias para posicionar el producto en el mercado.

La estrategia de marketing: definir cómo promocionar el negocio y a través de qué canales.

El emprendedor debe dedicar tiempo a investigar y planificar su lanzamiento. Debe elaborar un plan de acción detallado que le ayude a alcanzar sus objetivos.

No hay nada imposible para el que se atreve a intentarlo Una vez que el avión está preparado, es hora de despegar. El piloto debe estar atento a los instrumentos y tomar las decisiones necesarias para que el vuelo sea seguro y exitoso.

Lo mismo ocurre con el emprendedor que quiere lanzar un negocio online. Una vez que tiene un plan de acción, es hora de poner manos a la obra.

El éxito de un lanzamiento online no reside en la suerte, sino en la preparación y acción del emprendedor. El piloto a cargo es el que tiene la visión, la pasión y la determinación necesarias para hacer que el vuelo sea un éxito.

El lanzamiento de un negocio online es una oportunidad para alcanzar sueños y construir un futuro mejor. Para aquellos dispuestos a trabajar arduamente y mantener la determinación frente a los desafíos, el éxito no es un sueño lejano, sino una meta alcanzable.