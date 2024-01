Fersay presenta "Los electrodomésticos de tu hogar"

Con "Los Electrodomésticos para el Hogar", Fersay no solo facilita la toma de decisiones, sino que también ahorra tiempo y energía a los usuarios La compañía Fersay, especialista en la venta de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, presenta su iniciativa "Los Electrodomésticos para el Hogar", una innovadora sección dentro de su web que ofrece una experiencia única para quienes buscan equipar su espacio vital.

Fersay permite poder explorar cada rincón de una vivienda modelo en 3D, con un salón acogedor, un comedor independiente, una cocina, baño, habitación y una terraza para relajarse y valorar todos los artículos que necesitará una futura morada antes de tomar decisiones. "Esto es lo que ha logrado la web de Fersay", afirma Noelia Carrasco, directora de marketing de la compañía.

Al navegar por los diferentes espacios de la casa, los usuarios reciben recomendaciones detalladas sobre los electrodomésticos y artículos del hogar esenciales para cada área. Esta herramienta se convierte en un valioso aliado para aquellos que enfrentan la tarea de amueblar su hogar, ya que establece prioridades desde lo más básico hasta lo más accesorio.

La información proporcionada por Fersay no solo se limita a la lista de productos necesarios, sino que también incluye detalles sobre productos e incluso repuestos y accesorios de todas las marcas. Esta función ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre sus compras, permitiéndoles elegir productos que no solo satisfacen sus necesidades básicas. Sino que también integran lo último en innovación y eficiencia.

Con "Los Electrodomésticos para el Hogar", Fersay no solo facilita la toma de decisiones, sino que también ahorra tiempo y energía a los usuarios. Al tener una visión clara de lo que se necesita en cada espacio, los compradores pueden evitar la confusión y el estrés asociados con la compra de electrodomésticos.

El futuro de la compra de electrodomésticos:

Esta sección no solo representa una herramienta práctica para los consumidores, sino que también señala el camino hacia el futuro de la compra de electrodomésticos. La combinación de tecnología 3D, recomendaciones personalizadas y detalles educativos redefine la experiencia de compra, convirtiéndola en algo más que una transacción: es una inmersión en el estilo de vida que uno desea crear en su hogar.

Es en este punto donde Fersay, con su compromiso en ofrecer soluciones de calidad para el cuidado y mantenimiento de los electrodomésticos, desempeña un papel fundamental. Con una amplia gama de productos que van desde repuestos esenciales hasta accesorios de conveniencia, Fersay se ha convertido en un aliado confiable tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran compañía que emplea a más de 45 empleados. En 2023, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros. Diariamente, salen de sus instalaciones más de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 10 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta córner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

Más información sobre Fersay:

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios, ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com