La llegada de la inteligencia artificial al grupo Hack by Security con HackIA

La empresa de Inteligencia Artificial (IA) HackIA se ha sumado al grupo Hack By Security, lo cual constituye un avance importante para sus servicios tecnológicos. Esta asociación estratégica aportará consultoría, formación y desarrollo en una de las áreas de mayor auge dentro del competitivo mundo de las nuevas tecnologías.

El anuncio lo avanzó el propio grupo tecnológico, que dijo que la firma fue seleccionada en el marco del último Telefónica Open Future Segovia.

En este evento, las compañías consolidadas como este conglomerado de empresas tuvieron la oportunidad de conocer los mejores proyectos y emprendimientos basados en la innovación.

Un grupo con una amplia gama de servicios de seguridad informática Hack by Security es un grupo de empresas enfocadas en temas de ciberseguridad y hacking ético. Nacida en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y Segovia, ha tenido un importante crecimiento desde que abrió operaciones. En la actualidad, las empresas que integran el grupo gestionan clientes en todo el territorio español e incluso en el exterior.

Cuenta con uno de los portafolios de servicios más amplios de todo el sector. En él, figuran todas las clases de auditoría informática como seguridad informática, dispositivos móviles, seguridad de red inalámbrica, código fuente, Red Team o auditoría web. Igualmente, proveen servicios de peritaje informático forense, ataques de ingeniería social, cumplimiento de normativas, Hoster Security Operation Center (HSOC) y Open Source Intelligence (OSINT).

Sus programas y servicios de ciberseguridad se gestionan bajo varias premisas. Además de la seguridad de toda la información, ofrecen soluciones escalables en función de la evolución de la compañía cliente. También proporcionan análisis de riesgos y el cumplimiento de las leyes reguladoras vigentes sobre la protección de los datos confidenciales. Garantizan planes de contingencia, continuidad y respuesta, conformando lo que han denominado ‘ciber resiliencia’.

La importancia cada vez mayor de la IA Ahora, con la incorporación de Hackia, el grupo Hack by Security cuenta con importantes herramientas para fortalecer aún más sus avanzadas soluciones de seguridad. Los portavoces indicaron que la IA es un recurso que se volverá indispensable en el desarrollo de estrategias para proteger la información y evitar ataques. No se trata ya de un recurso auxiliar, sino de un elemento fundamental que está marcando el camino a seguir en la tecnología.

Las soluciones de ciberseguridad basadas en la IA disponen de una gran capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones sospechosos y amenazas. Esta propiedad es esencial para evolucionar al ritmo que lo hacen los hackers, ya que las herramientas aprenden en la medida que van encontrando anomalías. Es decir, se van haciendo más eficientes con el tiempo.

Gracias a la IA, los servicios de Hack by Security refuerzan su capacidad de evaluar en tiempo real la información e incorporar nuevas funciones predictivas. Tendrán la capacidad de sacar conclusiones e interpretarlas para orientar sobre el diseño de las estrategias futuras que se aportarán a los clientes del grupo.