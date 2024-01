Universitat Politècnica de València presenta la II edición de Emplea, su apuesta por el talento femenino

Las seleccionadas reciben formación en liderazgo femenino por parte de la Cátedra Mujer y Liderazgo de la prestigiosa escuela de negocios IESE Business School - University of Navarra y expertos de la propia Universitat Politècnica de Valencia. El programa cuenta con la colaboración de mujeres directivas de algunas de las más importantes empresas que operan en España Hoy a las 10.30, en la Universitat Politècnica de València (UPV), por iniciativa del Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente, se ha presentado la segunda edición del programa ‘Emplea’, que pretende impulsar y consolidar el liderazgo y posicionamiento femenino en las organizaciones.

El acto ha sido inaugurado por el rector de la UPV, José Capilla Romá y ha sido dinamizado por la divulgadora científica @boticariagarcia. Posteriormente se ha presentado a las mentoras que participan en esta segunda edición del programa ‘Emplea’, que han planteado los retos reales que deberán resolver las candidatas seleccionadas.

A través de este programa de la UPV, las estudiantes y las recién tituladas de la UPV tendrán la oportunidad de desarrollar y potenciar sus competencias personales y profesionales para llegar a ocupar en un futuro próximo posiciones de liderazgo.

Formación y mentoring

Entre las solicitudes presentadas, se seleccionarán a los mejores perfiles para que resuelvan los retos planteados por las grandes directivas de las empresas participantes, entre las que se encuentran Airbus, Astra Zéneca Alexion, BBVA, BP, Edwards Lifesciences, El Corte Inglés, Fermax, HP, Huawei, Mercadona, Minsait an Indra company, NTT Data, PwC, Banco Santander y Siemens.

Para poder participar, las solicitantes deben cumplir estos requisitos: o estar matriculadas en último curso de grado, o matriculadas de máster oficial, o ser estudiante o titulada de la Escuela de Doctorado, o haber finalizado sus estudios en los dos últimos cursos anteriores al vigente; además de tener nacionalidad española o permiso de residencia de larga duración, nivel mínimo certificado de inglés B2 y no haber sido beneficiada previamente de esta beca.

Para María Dolores Salvador, Vicerrectora de Empleo y Formación Permanente de la UPV, "con el programa Emplea pretendemos dar respuesta al reto de impulsar y visibilizar el talento femenino con el que contamos en la UPV. Para ello, por un lado, contamos con la colaboración de 15 destacadas directivas de empresas muy comprometidas con el empleo juvenil de calidad y el impulso del talento femenino y, por otro lado, se ha diseñado un programa formativo con profesorado de la Universitat Politècnica de Valencia y la colaboración del IESE Business School - University of Navarra, que -a través de su Cátedra Mujer y Liderazgo- ofrecerá a estas jóvenes las herramientas y los conocimientos para que puedan liderar proyectos y empresas de gran prestigio y convertirse en inspiración para otras mujeres de nuestra universidad y de España".

En la primera edición se inscribieron alrededor de 300 estudiantes, de las cuales 40 fueron las seleccionadas. El resultado de esta edición ha tenido un elevado impacto en las participantes, ya que casi el 75% de las mismas se han incorporado al mercado laboral en puestos cualificados, el 25% restante siguen sus estudios de máster en escuelas de negocio como el IESE o universidades de gran prestigio como la KTH de Suecia.