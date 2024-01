Cadenza Electric ofrece distintos productos de la gama de diferenciales A9R (iid) de Schneider Electric

Los diferenciales son piezas fundamentales en los cuadros de luz. Su función principal es blindar las instalaciones eléctricas para evitar en especial fugas a tierra, entre otras incidencias. Son los aparatos encargados de proteger a las personas frente a un contacto eléctrico.

A la hora de comprar uno de estos productos, los especialistas del almacén material eléctrico Cadenza Electric recomiendan la marca Schneider Electric. Esta empresa es líder en soluciones y tecnologías que, entre otras cosas, sirven para optimizar el consumo eléctrico. En particular, su gama de diferenciales A9R (iid), disponible en esta tienda de Barcelona, permite satisfacer distintas necesidades.

Diferenciales Schneider Electric en Cadenza Electric La gama A9R (iid) ofrece características únicas, seguridad total y una mayor continuidad del servicio eléctrico. Estos diferenciales cuentan con diversas características. Por ejemplo, hay de 2 y 4 polos, y diferentes sensibilidades: 10, 30 o 300 mA. En Cadenza Electric también es posible encontrar de las clases CL.A, AC y SI, con intensidades nominales de 20, 25 y 40A, entre otras alternativas.

En particular, los de tipo SI ofrecen mayor protección a circuitos sensibles como, por ejemplo, equipos informáticos. Estos dispositivos también resguardan accesorios de iluminación con balastros electrónicos o sistemas de potencia que suelen verse afectados por las perturbaciones en la corriente eléctrica.

En líneas generales, estos interruptores ofrecen protección contra fugas a tierra y resultan de fácil instalación. Además, estos productos son respetuosos con el medioambiente, ya que sus piezas son reciclables y recuperables en un 100 %. Por otro lado, todos los artículos que integran esta gama de Schneider Electric cumplen con la norma de calidad UNE EN 61008-1 y cuentan con certificados emitidos por organismos oficiales nacionales.

Según indican los especialistas de Cadenza Electric, estos diferenciales se pueden combinar con auxiliares opcionales como indicadores de estado y defecto, y bobinas de disparo por infratensión o sobretensión.

Consejos para escoger un diferencial En primer lugar, los de clase AC son los de uso más extendido. A su vez, los de categoría A sirven para corrientes alternas con componente continua. Por ejemplo, los semiconductores generan corrientes de fuga que los interruptores AC no detectan.

También hay interruptores diferenciales superinmunizados, que son como los de tipo A, pero mejorados. Estos artículos evitan las desconexiones intempestivas por corrientes de alta frecuencia producidas por dispositivos como, por ejemplo, equipos informáticos. También ofrecen protección contra las descargas de origen atmosférico. De este modo, es posible prevenir saltos intempestivos que se deben a elementos externos a la instalación.

En cualquier caso, el equipo de ventas de Cadenza Electric ofrece asesoramiento para escoger el producto más adecuado en cada caso.

