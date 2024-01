'Sin Ingeniería Civil, no habría nada'

Entrevista a Carlos Dueñas Abellán, Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, sobre la importancia de unas infraestructuras sanas para la consecución de una sociedad en continuo desarrollo.

Ingeniero Civil, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y con estudios adicionales en Energías Renovables e Ingeniería Ambiental. Carlos Dueñas Abellán, actual Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, conoce muy bien la Ingeniería Civil del país. Tanto es así que apuesta por la profesión en su papel de principal representante del CITOP y de Vicepresidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), además de como Director de Construcción en una conocida empresa de Real Estate Management de Valencia.

Para saber más sobre Ingeniería Civil, esta entrevista con él acerca a una de las disciplinas profesionales más importantes y, también, más desconocidas.

¿Qué es la Ingeniería Civil?

La Ingeniería Civil se define como el diseño, la construcción y la gestión de las infraestructuras, de manera resumida. Efectivamente, se trata de un sinfín de procesos adicionales cuyo objetivo último es la administración (en todos sus ámbitos) de construcciones clave para el desarrollo social, económico y sanitario del entorno. Dicho de otra manera, los Ingenieros Civiles somos los que llevamos el agua potable al grifo de tu casa.

¿Y por qué es tan importante?

Precisamente, por eso mismo: sin Ingeniería Civil, no hay nada. Aseguramos el abastecimiento de suministros básicos (agua, luz, gas…) a las ciudades y zonas rurales, además de ser los responsables de la construcción de elementos fundamentales como carreteras, comunicaciones por ferrocarril… y, por supuesto, somos los encargados de la organización urbanística, que incluye un poco de todo lo mencionado anteriormente, además del establecimiento de aspectos tan importantes por la gestión de basuras y del alcantarillado.

¿Cómo ha evolucionado en las últimas décadas?

La Ingeniería Civil ha evolucionado de manera considerable en los últimos años y ha permitido que la sociedad evolucione en la misma medida. Se trata de una disciplina que, además de adaptarse a las necesidades de la población, incrementa el bienestar.

La profesión se ha desarrollado de una manera rápida y eficiente para la consecución de nuevas infraestructuras que antes eran impensables, como las de recarga para los vehículos eléctricos. También ha organizado las ciudades para la inclusión del peatón, que ahora es el centro de todo, de los Vehículos de Movilidad Personal y de los nuevos métodos colectivos de transporte público.

También se han buscado soluciones para la acuciante sequía, con sistemas ecológicos de desalinización del agua. Y no se puede obviar, por supuesto, la inclusión de materiales reciclados para la preparación de hormigones y de cementos, lo que nos permite consumir una menor cantidad de materias primas, reducir la huella de carbono en el sector de la Construcción y, por supuesto, apostar por soluciones más duraderas y resistentes en el tiempo.

¿Qué tendencias se están dando ahora mismo en la Ingeniería Civil?

Principalmente, dos. En primer lugar, la digitalización. Desde entidades como el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, se está apostando por la formación de nuestros profesionales en herramientas como BIM. El Building Information Modeling es un método de trabajo virtual, colaborativo y en abierto, que permite una mejor coordinación de las fases de un proyecto de Ingeniería, con una visión tridimensional.

En segundo, la conservación, que va muy ligada a la gestión medioambiental de la Construcción. La inversión en un correcto mantenimiento de las principales infraestructuras permite la mejor gestión de los recursos de dinero y de materias primas. De esta manera, además de un ahorro considerable, se ejecuta la premisa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con la producción y al consumo responsables.

Hemos hablado de la profesión, pero ¿qué hay de sus profesionales y la búsqueda de empleo?

Actualmente, estamos en un grave problema, dado que el mercado laboral demanda más profesionales de los egresados en Ingeniería Civil en nuestras facultades. Estamos llegando al pleno empleo, gracias a la versatilidad de la profesión. Esto, que en principio sería la situación ideal, está generando una falta de Ingenieros Civiles increíble. Por ello, es fundamental concienciar sobre la oportunidad que ofrece este Grado para la obtención de un empleo de calidad desde el momento de finalización de los estudios.

¿Se sienten representados en la Administración Pública en particular y en la sociedad en general?

Sí y no. La sociedad es nuestro lienzo y, para los Ingenieros Civiles, cualquier mejora que podamos hacer es la recompensa en sí misma. Además, la población en general conoce, de una u otra manera, nuestra labor y agradece el papel que desarrollan nuestros profesionales en ámbitos como los mencionados anteriormente.

En cuanto a la Administración, actualmente se está luchando, desde colectivos como el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, por la inclusión de los Graduados en Ingeniería dentro del grupo A1 de empleado público, de tal manera que se cumpla con el Plan Bolonia y con la legislación europea, al igual que ocurre con el resto de las titulaciones. De esta manera, con esta aplicación de la ley actual, los Ingenieros Civiles contarían con mayor representación en las administraciones públicas, fundamental para el desarrollo de las infraestructuras clave.