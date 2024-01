En el octavo aniversario de Andiar.com, Jonathan Diaz concede una entrevista

Los vinilos para pared son una tendencia al alza. Su calidad y acabados hacen de esta técnica de decoración una de las mejores. Su colocación es sencilla, rápida y limpia. Son muy elegantes y fáciles de poner, además, Andiar.com dispone de una gran variedad de medidas y colores para adaptarse a cualquier espacio. En esta entrevista, el creador de esta empresa, Jonathan Diaz, habla un poco más sobre los servicios que ofrecen.

¿Qué son los vinilos decorativos? ¿Por qué son una nueva tendencia en el ámbito de la decoración de interiores?

Los vinilos decorativos son una película de film plástico con adhesivo para la decoración de paredes, objetos, vehículos...

Son una tendencia en auge para la decoración de interiores debido a la capacidad de transformar cualquier espacio, ya sea paredes, objetos, vehículos... además de hacerlo de una forma sencilla, fácil y económica. Podrás transformar tus paredes en cuestión de minutos.

¿Cómo surgió la idea de fundar andiar.com y adentrarse en el mundo de los vinilos decorativos y pegatinas?

Andiar.com nació con el propósito de llevar la decoración con vinilos a todos los hogares de España con diseños exclusivos y una atención al cliente exquisita. Cuando fundé Andiar.com ya tenía una larga experiencia en el sector porque empecé muy joven, pero estaba totalmente preparado para hacerlo, llevaba bastantes años siendo responsable de producción en otra empresa similar. Recuerdo de pequeño coleccionar todas las pegatinas que me encontraba a mi paso y pegarlas en mi habitación.

¿Cómo ha evolucionado Andiar.com desde los inicios hasta convertirse en lo que es hoy?

Andiar.com ha evolucionado muchísimo a lo largo de estos años. En estos años, hemos probado diferentes productos y modalidades de venta, tanto a distancia como con tienda física, hasta que un día decidimos centrarnos en el 100% online para llegar a más clientes y reducir costes. A nivel de web, desde el primer diseño hasta el de ahora, no tienen nada que ver, ni en diseño, ni colores, ni el logo... todo se ha ido perfeccionando y mejorando durante estos años.

Hace un par de años decidimos renovar el logo para hacerlo más atractivo y más acorde a los tiempos y sobre todo técnicamente más fácil de leer y procesar con las máquinas que tenemos.

¿Cuáles fueron los principales desafíos y logros durante estos ocho años de historia de Andiar.com?

Ha habido muchos desafíos en estos 8 años, demasiados diría, aunque siempre vienen bien para seguir creciendo y ser más fuertes. Un gran desafío fue cambiar todo el aspecto y estructura de la web. Había cierto miedo a que no funcionará bien o que a los clientes no les gustase... pero fue todo un acierto.

Otro gran desafío fue el traslado de nuestras instalaciones a más de 300 km. Mover materiales, maquinaria, mobiliario... sin que los clientes lo notarán ni en los tiempos de entrega, es un desafío y logro a la vez.

Como logros, también tenemos unos cuántos, en cuanto a las mejores opiniones del sector en Trustpilot, ser los primeros en aceptar pagos por Bizum o en tener atención al cliente por WhatsApp y los mejores tiempos de entrega.

¿Cómo seleccionan los diseños y cuál consideran que ha sido el más popular entre sus clientes? ¿Se mantienen actualizados con las últimas tendencias?

Como expertos en decoración y vinilos, estamos a la última en tendencias de decoración y diseños en casi todos los ámbitos, eso hace que creemos diseños cada día y la mayoría de nuestros catálogos están diseñados por nosotros, con lo que no nos encontrarás en otra web.

Los vinilos más populares entre los clientes son el vinilo mapamundi, la categoría de infantiles y la de vinilos de frases. Y, como dato curioso, el color más elegido es el negro, aunque tengamos más de 20 colores, al final el negro es el color de la elegancia y el que combina con todo.

Al ser diseñador y fabricante final del producto, ¿cómo garantizan la mejor calidad en sus vinilos adhesivos y pegatinas?

Ser fabricantes, nos permite controlar el 100% de nuestra producción desde el momento que diseñamos hasta que se lo damos en mano al transporte. Eso hace, por un lado, tener un precio competitivo y, por otro, controlar la producción y envío rápido de los mismos, parando cualquier error que pudiera surgir. Así, conseguimos la calidad que nuestros clientes se merecen y garantizar la satisfacción plena y control de ellos en todas las fases de producción de nuestro producto.

¿Qué ventajas clave hay al optar por sus vinilos adhesivos en comparación con otras opciones de decoración?

Nuestros diseños, como hemos dicho anteriormente, son exclusivos, con lo que no los encontramos en otras webs. Es la opción con mejor calidad-precio ahora mismo y la manera más rápida y sencilla de cambiar tu decoración. Y, si tienes cualquier duda, queremos escucharte.

Contamos con un catálogo de más de 50.000 combinaciones de colores, medidas y diseños. También creamos diseños semipersonalizables con el nombre o la imagen que nos envíe el cliente.

¿Cómo desarrollan el proceso de vinilos personalizados? ¿Qué clientes pueden aprovechar estos productos a medida?

Por ahora, el cliente nos contacta, ya sea mediante email, redes sociales, WhatsApp, teléfono, etc. y nos envía las medidas y la imagen que quiere hacer. Nosotros le pasamos precio y, si lo acepta, nos ponemos a diseñar y fabricar el vinilo personalizado. Todos los clientes pueden aprovecharse de estos vinilos a medida para conseguir la decoración que quieren, ya sea con la imagen de sus hijos/as, mascota, una boda o para un negocio... Por ejemplo, es muy apropiado para comercios, dónde llamar la atención de los potenciales clientes en un negocio, poniendo, por ejemplo, un vinilo de rebajas en el escaparate. Paralelamente, estamos trabajando para incorporarlo en la web de forma más automática.

¿Por qué consideran que su servicio al cliente se ha ganado una excelente reputación? ¿Cómo trabajan para superar esta excelencia día a día?

Consideramos tener uno de los mejores servicios de atención al cliente y posventa, porque queremos estar tranquilos de la calidad de nuestros productos y lograr la satisfacción 100% garantizada. Muchos de los clientes no lo saben, hasta ahora, pero cuando llaman a nuestro número de atención al cliente, muchas veces, el teléfono lo cojo yo mismo, para atender y escuchar las necesidades del cliente y despejar sus inquietudes. Al final, para que Andiar.com siga teniendo éxito, hay que seguir con el tándem que tenemos, hacer las cosas bien hechas y, si nos equivocamos, rectificarlas de la mejor manera.