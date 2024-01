Víctor Fernández muestra cómo es el trabajo de un policía a través de su libro, ‘Crónicas de un policía novato’

A menudo más de uno ha querido saber qué significa llevar el uniforme de Policía Nacional, por eso Víctor Fernández ha narrado su experiencia dentro del cuerpo a través de su libro, Crónicas de un policía novato. “Destacaría que todas las historias que cuento son reales. Con lo cual, no se trata de relatos creados por mi imaginación, sino experiencias que he vivido en primera persona y que en más de una ocasión me han dejado muy marcado. Cada una de ellas es narrada de forma muy detallista, de tal forma que el lector prácticamente puede ponerse el uniforme de policial nacional y vivir personalmente estas aventuras”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una serie de relatos que le permitirán ponerse en la piel de un policía sin apenas experiencia que tendrá que enfrentarse a una serie de situaciones que le superarán por completo. En múltiples ocasiones podrá sentir la tensión de momentos con mucha acción, en otras no podrá parar de reír e incluso en algunas puede que se emocione y se le escape alguna lágrima”.

Además, entre las páginas de Crónicas de un policía novato, también encontrará algunos consejos y reflexiones que el autor realiza en diferentes momentos y que pueden resultar muy interesantes. Por último, como bien dice Víctor, “quedará conmovido al conocer la bonita y emotiva historia que la isla de Mallorca tenía reservada a este policía novato”.

Un libro basado en hechos reales Se trata de una obra dirigida a todos aquellos que sientan curiosidad por conocer cómo es el trabajo de un policía y a qué situaciones tiene que enfrentarse en su día a día. “Probablemente, pueda resultar más interesante para personas que estén opositando a alguno de los cuerpos que conformas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o para gente que acaben de aprobar la oposición y se encuentren cursando alguno de los procesos formativos para acceder a alguno de estos cuerpos, pero sinceramente creo que podría ser una lectura amena e interesante para cualquier tipo de público”, añade él mismo.

Sinopsis El 10 de julio de 2019, Aguilar, un joven policía cordobés sin apenas experiencia, desembarcó en la isla de Mallorca para comenzar su andadura en el Cuerpo Nacional de Policía. En ese momento, aún no era consciente de los desafíos que le esperaban en esta nueva etapa ni de que incluso, en más de una ocasión, iba a tener que jugarse la vida tratando de ayudar a alguien o intentando dar caza a algún delincuente.

En cada capítulo, el lector se sumergirá en sus trepidantes intervenciones policiales, narradas con todo detalle y en primera persona; sentirá las mismas emociones que su protagonista, reflexionará con sus sabios consejos y con algunos de los análisis introspectivos que al autor realiza de cada momento, y se emocionará al conocer la bonita historia que Mallorca tenía reservada a este policía novato.