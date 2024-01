Los beneficios de cambiar bañera por ducha en Barcelona, según la empresa líder GROC Facility Services

Una ducha es más compacta que una bañera y tiene una huella más pequeña, eso permite aprovechar al máximo el espacio disponible, pero hay muchas más ventajas En respuesta a las crecientes demandas y preferencias de los residentes de Barcelona, GROC Facility Services, líder en remodelaciones de baño y más concretamente en cambiar bañera por ducha en Barcelona, detalla los beneficios de este cambio.

La decisión de cambiar de ducha a bañera no solo responde a las tendencias actuales en diseño de interiores, sino también a las necesidades individuales de los clientes que buscan una experiencia de baño más relajante y lujosa. GROC Facility Services ha observado un aumento en la solicitud de esta transformación, impulsada por la creciente conciencia del bienestar y el deseo de crear espacios de baño más funcionales y estéticos.

Ventajas del cambio de bañera por ducha con GROC Facility Services

Optimización del espacio: La sustitución de la bañera por una ducha libera espacio valioso en el baño, proporcionando una solución más eficiente, especialmente en hogares con dimensiones reducidas.

Accesibilidad mejorada: La instalación de una ducha puede mejorar la accesibilidad, haciendo que el baño sea más cómodo y seguro para personas de todas las edades y capacidades.

Eficiencia en el uso del agua: Las duchas generalmente consumen menos agua que las bañeras, lo que no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede resultar en ahorros significativos en las facturas de agua.

Diseño moderno y funcionalidad: GROC Facility Services ofrece una amplia gama de opciones de diseño para duchas, desde modelos modernos hasta soluciones personalizadas, para satisfacer las preferencias estéticas y funcionales de cada cliente.

Además, afirman que las duchas son más cómodas, limpias y fáciles de mantener, porque ocupan menos espacio, utilizan menos agua y energía, son más accesibles y no acumulan agua estancada.

GROC Facility Services es una empresa líder en el sector de reformas en Barcelona, especializada, en cambio, de bañera por ducha en Martorell, Sabadell o Manresa. Con una sólida reputación por ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad, la empresa se compromete a transformar los espacios de vida para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.

Cuentan con un equipo de dirección y ejecución de obras altamente cualificado, y con una amplia plantilla de profesionales que dan servicio a organismos públicos, empresas privadas, entidades bancarias, grupos inversores, administradores de fincas y clientes particulares.

Con un enfoque centrado en el cliente, Groc Facility Services, se dedica a superar las expectativas y transformar los espacios de vida.