Dr. Héctor Fariña, oftalmólogo: "El control del fondo de ojo es esencial en el paciente diabético para prevenir pérdidas de visión"

El Dr. Héctor Fariña, oftalmólogo de Policlínica Gipuzkoa, advierte sobre la estrecha relación entre diabetes y retinopatía diabética y la importancia de revisiones periódicas para prevenir esta enfermedad en las personas con diabetes "Las revisiones periódicas de la vista son importantes porque muchas veces el paciente no sabe que se está afectado su visión y el paciente es diabético y lo detectamos en una revisión oftalmológica, a partir de la detección de los microsangrados en los capilares retinianos".

"Las personas con diabetes son más tendentes a presentar cataratas a más temprana edad por el deterioro metabólico que produce la glucemia".

"De los dos tipos de diabetes conocidas, la insulinodependiente es la más agresiva y es la que más puede afectar a corto plazo a la retina. Y la diabetes tipo 2, o no insulinodependiente, puede tardar unos años más en desarrollarse -afirma el Dr. Héctor Fariña, oftalmólogo de Policlínica Gipuzkoa-. Las revisiones periódicas de la vista son importantes porque muchas veces el paciente no sabe que se está afectado su visión y el paciente es diabético y lo detectamos en una revisión oftalmológica, a partir de la detección de los microsangrados en los capilares retinianos".

El oftalmólogo de Policlínica Gipuzkoa advierte sobre la importancia de controlar la retinopatía diabética "porque puede provocar en primera instancia un sangrado a nivel de la retina, trombos en los vasos retinianos y si no se controla metabólicamente puede llegar a perder la visión por edema y en última instancia al desprendimiento de retina traccional que es la ceguera total".

Héctor Fariña reconoce que "la mayoría de las personas diabéticas en Gipuzkoa están bien controladas, siguen a rajatabla sus dietas, sus ejercicios y su medicación y no deben tener miedo siempre y cuando los niveles de hemoglobina glicosilada y glucemia se mantengan dentro de los niveles esperados para su enfermedad".

Fariña afirma que "la diabetes es una enfermedad metabólica que se es o no se es diabético, lo que hay que hacer es realizar un control exhaustivo para controlar el nivel de glucemia, que es el que causa todo el deterioro".

Su recomendación para prevenir pérdida de visión en las personas con diabetes es "en oftalmología, con una revisión anual del fondo de ojo se puede controlar la retinoculopatía diabética. Hay que destacar que las personas diabéticas son más propensas a tener cataratas a más temprana edad, justamente por el deterioro o disbalance que provoca la glucemia".

"El paciente diabético bien controlado -afirma el oftalmólogo de Policlínica Gipuzkoa-que sigue su tratamiento, realiza sus ejercicios y cuida su dieta, y acude a sus revisiones oftalmológicas periódicas, no tiene que temer. Porque en la revisión del fondo de ojo podremos detectar precozmente si hay pequeños micropilares que están sangrando o que están trombosados y sellarlos con láser para prevenir lesiones, aplicar inyecciones para tratar el edema macular, incluso podemos operar el desprendimiento de retina traccional, que sería la última estación de la retinopatía diabética, pero si el paciente no es consciente de que debe mantener unos cuidados puede volver a tener sangrados, de ahí la importancia del autocuidado activo para prevenir pérdida de visión por parte del paciente diabético".

Como última recomendación, Héctor Fariña insiste "por eso es tan importante el control del fondo de ojo anual de los pacientes diabéticos y su estrecho control por parte de su endocrinólogo de cabecera".

