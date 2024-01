¿Cómo digitalizar documentos con un teléfono?, Canal Sénior lo explica

En los últimos años, los teléfonos móviles han evolucionado y remplazado a distintos dispositivos como, por ejemplo, los escáneres. Actualmente, las cámaras de estos equipos permiten digitalizar documentos sin tener que instalar aplicaciones de terceros. Esto se debe a que las cámaras disponen de la capacidad de reconocer distintos tipos de objetos.

Ahora bien, los especialistas de Canal Sénior indican que es importante usar las funciones adecuadas y no simplemente hacer una fotografía. De esta manera, es posible conseguir un resultado correcto. En particular, esta plataforma difunde información sobre tecnología y publica contenidos educativos dirigidos a adultos que desean mejorar sus habilidades a la hora de usar herramientas digitales.

¿Cómo digitalizar documentos con un teléfono móvil? Actualmente, las cámaras integradas en distintos modelos de smartphones cuentan con herramientas para procesar imágenes de manera específica. De este modo, se puede corregir la perspectiva e identificar el texto, entre otras ventajas. Estas funciones están incorporadas en prácticamente todos los móviles de las últimas generaciones.

De todas maneras, suele ser necesario activarlas. A través de algunos ejemplos esto puede quedar más claro. En este sentido, al contar con un móvil Samsung hay que abrir la app de la cámara, pulsar en el ícono de configuración y escoger la opción “optimizador de escenas”. Una vez allí, hay que habilitar el comando de “escanear documentos”. Después, cada vez que el usuario enfoque un documento, el dispositivo lo va a reconocer sin necesidad de repetir este procedimiento.

Dependiendo de la marca del dispositivo esto puede variar levemente. Sin embargo, los pasos suelen ser los mismos. Por ejemplo, en móviles Huawei esta función lleva el nombre de “reconocimiento de documentos”. A su vez, los dispositivos Xiaomi suelen incluir, de fábrica, una aplicación de escáner. En cambio, los de la compañía OPPO cuentan con Google Drive, que incluye una función para realizar esta función.

¿Es conveniente descargar una aplicación para digitalizar documentos con el móvil? En todos los móviles, los usuarios cuentan con la opción de descargar múltiples aplicaciones. Como se ha mencionado anteriormente, al contar con Google Drive es posible digitalizar un documento de manera eficiente. En el caso de contar con un iPhone, la función de escanear se encuentra integrada a la cámara, al igual que en varios dispositivos Android.

En cuanto a la conveniencia de descargar o no una aplicación para efectuar esta función, esto depende de cada usuario. Si las funciones ya incorporadas en el móvil no resultan cómodas, es posible probar con otras alternativas. A su vez, esta opción resulta necesaria en el caso de contar con un móvil no tan nuevo que quizás no tenga estas funciones incorporadas en la cámara.

En cualquier caso, hoy en día, hay decenas de aplicaciones gratuitas que pueden cumplir esta función. Para descargar una que sea eficiente, es posible observar la puntuación y los comentarios que han dejado los usuarios.

Para acceder a más información sobre cómo digitalizar documentos con un móvil y otros contenidos educativos sobre tecnología es posible consultar la web de Canal Sénior.