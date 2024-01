El superpoder para triunfar en el 2024

¿Nervios al hablar en público? ¿Dificultad para expresar ideas y convencer? ¿En busca de mejorar la comunicación y la capacidad de persuasión?

Si alguien ha respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, esto le interesa.

Hablar bien en público es una habilidad clave para el éxito profesional.

Saber comunicar, con mayúsculas, es la mejor tarjeta de presentación y una herramienta imprescindible en el día a día.

¿La gente es realmente consciente de la importancia que hablar bien en público tiene para un emprendedor, directivo o líder de equipos? Un buen comunicador —capaz de transmitir credibilidad y confianza— tiene una ventaja competitiva evidente en el trabajo y en cualquier entorno en el que se desenvuelva.

Hablar bien en público es una habilidad marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mundo profesional. Saber comunicar de forma efectiva y con capacidad de persuasión es clave para lograr los objetivos, ya sea para presentar un proyecto, negociar a todos los niveles, motivar a un equipo, liderar una organización o incluso conseguir un mejor trabajo.

Puede haber el profesional mejor cualificado, pero si se limita a estar en «modo avión» en las redes, tampoco aporta valor en charlas y conferencias o no concede entrevistas en blogs o en otros medios, ni fomenta el networking es probable que forme parte de ese inmenso grupo de profesionales invisibles y conformistas.

Cómo superar el miedo a hablar en público con cursos de oratoria «Uf…, me da pánico. No, no… Yo no salgo a hablar… Es que lo paso fatal». ¿Alguien se siente identificado? Seguramente sí, porque 2/3 partes del mundo tiene miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público está limitando wl crecimiento a nivel profesional y mermando la autoestima.

El miedo es una reacción normal que se produce ante una situación que amenazante o desafiante. Sin embargo, este miedo se puede superar con entrenamiento, práctica y estrategias adecuadas. Una de las mejores formas de hacerlo es mediante cursos de oratoria, que ofrecen los conocimientos, las técnicas y el feedback necesario para mejorar la habilidad para hablar en público.

El arte de hablar en público La oratoria, o el arte de hablar en público, implica tanto aspectos verbales como no verbales. No solo se trata de lo que se dice, sino también de cómo se dice, con qué tono, gestos, mirada, postura, etc. Además, requiere de una buena organización de las ideas, una estructura clara del discurso, un uso adecuado del lenguaje y un conocimiento del público al que te diriges.

La buena comunicación no es una habilidad natural: se aprende, se ensaya y se entrena. De allí la importancia de estos cursos que aúnan enfrentarse a la glosofobia (ese temible miedo a hablar en público que afecta al 70% de las personas), técnicas de respiración, saber controlar lenguaje no verbal, aprender a hacer presentaciones de impacto…

Escuela de Conferenciantes Raquel S. Armán y Jesús Ripoll, fundadores de Helpers Speakers (agencia de referencia de representación de conferenciantes motivacionales y formadores), son los creadores de la Escuela de Conferenciantes de España y Top Voice en LinkedIn. Además, son los autores del bestseller Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito, de la editorial Almuzara.

En Escuela de Conferenciantes -especialmente con los cursos PRO-fesionales de fin de semana- y con el libro, enseñan los pasos para profesionalizarse en el mundo de las conferencias (y monetizarlo). Sus cursos no solo están destinados a futuros conferenciantes, también a directivos que participen en mesas redondas o congresos y, en general, a cualquier profesional que quiera darle un up grade a esta soft skill (que de soft tiene bien poco, es fundamental dominarla).

Ofrecen formaciones de diferentes niveles y duraciones, adaptadas a las necesidades y objetivos. Cuentan con un equipo de profesores expertos en comunicación, marketing y ventas, que acompañarán y guiarán durante todo el proceso. Ayudarán a conseguir brillar comunicando como un profesional.

Es posible inscribirse hoy mismo en la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers porque no es solo una formación, es una transformación.