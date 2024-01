Venta de pescado y marisco fresco a toda España con Lonja de Ayamonte

Es difícil pensar en la gastronomía española sin tener en mente el pescado y marisco. Y es que, uno de los grandes aportes que le ha dado España al mundo es su distinguido arte culinario que, en gran parte, le debe su éxito, precisamente, a esos dos ingredientes.

Un punto importante a destacar es que la reconocida exquisitez de los platos españoles no depende únicamente de la receta, entendida como una fórmula precisa de ingredientes con indicaciones de preparación. Aunque este elemento juega un rol vital, también es cierto que otro factor de gran relevancia es la frescura de los ingredientes, en especial cuando se trata de los que provienen del mar.

Teniendo en cuenta este último aspecto, se comprende mejor la trascendencia de la labor de la Asociación de Armadores Punta del Moral, la empresa que dirige la Lonja de Ayamonte. Dicha organización ha revolucionado la venta de pescado y mariscos, gracias a su innovador servicio a domicilio.

Pescado y marisco de Huelva En términos generales, la Lonja de Ayamonte se ha convertido en un referente en cuanto a la comercialización de pescado y marisco fresco a toda España se refiere, gracias a su privilegiada ubicación que le permite disfrutar de la riqueza de los mares de Huelva y ofrecer a los consumidores una gran cantidad de especies como gamba blanca, cigalas, pulpo, pescadilla, jurel, rape, soldado, entre otras.

No obstante, más allá de la variedad y calidad de los productos de la región, el sello distintivo de la Lonja de Ayamonte es que sus ventas se realizan de manera directa y sin intermediarios. Esto se debe a que el principal propósito de la Asociación de Armadores Punta del Moral es garantizar al consumidor productos que no estén cocinados ni congelados.

Las especies se capturan el mismo día en que se envían Lonja de Ayamonte cuenta con una logística de primera, que le permite entregar pescado y marisco fresco a los clientes de toda España. Al respecto, la organización explica que los consumidores tienen a disposición la página web para elegir los productos que desean y también pueden decidir la fecha en que quieren recibirlos. Con base a estas indicaciones, el personal de la lonja se asegura de capturar los productos solicitados el mismo día en que se debe efectuar el envío.

Sobre este punto, cabe destacar que según la suma de la factura el envío podría ser gratuito, pero, en otros casos, se aplican recargos. Por ello, es necesario consultar los términos y condiciones de la lonja en la sección dedicada al servicio de entrega a domicilio.

Por último, la asociación detalla que los pedidos se empaquetan cuidadosamente en una caja de poliestireno expandido y el traslado se realiza mediante transporte urgente en frío para mantener en todo momento los productos a temperaturas de entre 2 y 4 grados centígrados.