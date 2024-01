Espacio eventos Madrid. Una sala elegante que mezcla trabajo y ocio con gastronomía

Hoy en día, existen muchas personas que se encuentran en la búsqueda de un espacio eventos Madrid. Las alternativas son diversas, ya que la ciudad capital tiene una atmósfera única que se adapta a todo tipo de necesidades.

Hay una variedad de empresas que ponen a disposición lugares que brindan una experiencia inolvidable para bodas, reuniones corporativas o celebraciones privadas. Las estancias encierran magia y elegancia para crear momentos memorables en cualquier ocasión.

Una de las compañías dedicadas a esta área es LBK99, una firma que cuenta con una sala especial y exclusiva para complacer las necesidades de su clientela. Este espacio de Las Cortes está especialmente diseñado para quienes buscan confort para sus celebraciones personales o empresariales.

Todos los detalles acerca del espacio eventos Madrid de LBK99 El espacio para eventos en Madrid, Las Cortes, se encuentra ubicado en la calle Marqués de Cubas 23, un lugar privilegiado de la capital española. Esta sala dispone de todas las comodidades para que tanto particulares como empresas puedan llevar a cabo un sinfín de actividades.

Este ámbito resulta ideal para realizar reuniones de trabajo, convenciones, presentaciones, catas, ruedas de prensa, cócteles, homenajes, desayunos de trabajo, show cooking, pop up, bodas, comuniones, entre muchas cosas más. A su vez, está equipado con todos los elementos necesarios para que los invitados a cualquier evento disfruten de la actividad.

En primer lugar, incluye todo lo relacionado con el mobiliario, es decir, sillas, mesas, sofás, sillones, etc. Además, está dotado con herramientas tecnológicas, entre ellas conexión Wifi, proyector full HD, flip chart, pantalla motorizada, mesa de mezclas, sonido bosé, pantalla led de 55 pulgadas y más.

Este centro, el cual está habilitado para eventos de tamaño reducido, tiene un aparcamiento cercano a la sala de eventos. Una de sus tantas particularidades es que posee un muy fácil acceso, por lo que las personas pueden llegar sin complicaciones, ya sea en metro o en autobús. Adicionalmente, existe una línea directa con el aeropuerto Adolfo Suárez.

Otras características del espacio Las Cortes Las Cortes es un espacio lujoso que resalta a través de un apartado con exposiciones de pintores destacados de España, las cuales están colgadas en las paredes e imprimen un toque de sofisticación al área.

Quienes opten por esta estancia en la capital no solo tendrán un área amplia para sus invitados, sino que también podrán proporcionar una rica experiencia gastronómica. Para tal fin, la empresa dispone de un chef, el cual puede elaborar menús privados para un cóctel, un coffee break, un aperitivo, etc.

La compañía trabaja con proveedores especiales que suministran todo tipo de alimentos y bebidas de primera calidad como embutidos, quesos, cervezas, ahumados, vinos y más. En conclusión, la sala Las Cortes de LBK99 es un espacio idóneo para hacer celebraciones o actividades de nivel en la ciudad de Madrid.