Float Your Boat ofrece cruceros por San Antonio con diversas actividades

Aprovechar al máximo las vacaciones implica mucho más que relajarse en la playa; significa explorar, descubrir y vivir experiencias inolvidables. Si lo que se busca es disfrutar del mar, ir de fiesta y conocer lugares exuberantes, optar por un crucero es una gran alternativa.

En el caso de Float Your Boat, la propuesta es disfrutar de una fiesta en un barco durante el atardecer en una de las islas más populares del mar Mediterráneo: Ibiza.

En este contexto, el Float Your Boat Beach Hopping es un crucero turístico que sale diariamente desde San Antonio Ibiza con el objetivo de llevar a sus usuarios a conocer dos fabulosas playas de las islas Baleares, como Cala Salada y Playa Norte.

Un crucero único por Cala Salada y Playa Norte Una experiencia que invita a maravillarse ante la costa norte virgen de Ibiza es la que ofrece el crucero por Cala Salada y Playa Norte con snorkel de Float Your Boat. La aventura comienza en el muelle de San Antonio, donde los excursionistas deberán subir al catamarán, hacer el check-in y prepararse para salir de allí a las once de la mañana. Durante su recorrido desde San Antonio, Ibiza, el barco realizará una parada de media hora en el acuario natural Cap Blanc, con el fin de que los asistentes puedan conocer y disfrutar de la vida marina del lugar.

Transcurrido el tiempo, el barco retomará su trayecto a lo largo de la costa norte virgen con dirección a las islas de Ses Margalides y la zona de Ses Balandres. Este recorrido será acompañado por los comentarios informativos del guía a bordo.

Asimismo, el crucero se detendrá de nuevo en medio de Cala Salada - Cala Saladeta aproximadamente a la una y quince de la tarde, para permitir a quienes están a bordo bajar y disfrutar de la belleza de unas magníficas playas. Además, podrán degustar una de las mejores paellas de la isla en un restaurante de cocina mediterránea a la orilla del mar y los asistentes también podrán practicar snorkel o realizar bodyboard. Esto será alrededor de las cuatro que el crucero de regreso llegará en búsqueda de los pasajeros para llevarles de regreso a la Bahía de San Antonio sobre las cinco y media de la tarde.

San Antonio, Ibiza: un paraíso de aguas poco profundas Ubicado en uno de los puertos naturales más extensos y hermosos de Europa, la Bahía de San Antonio, también conocido como Sant Antoni en catalán, ha pasado de ser un pequeño puerto pesquero a convertirse en uno de los destinos vacacionales líderes con un estilo de vida relajado y despreocupado.

En San Antonio, la diversión tiene lugar en sus preciosas playas, ideales para realizar deportes acuáticos y acudir a las famosas boat parties de Float Your Boat, que lo catalogan como un destino de referencia en la escena musical de Ibiza.

En resumen, San Antonio, Ibiza y los cruceros de Float Your Boat proponen a los aventureros una escapada inolvidable con un servicio todo incluido en unos de los lugares más bonitos de la tierra.