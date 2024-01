Conocer el programa BI en inglés en Panamá

El éxito en el mundo académico y laboral está muchas veces precedido por grandes instituciones de prestigio, y la creencia de que estudiar más materias de forma ardua y exhaustiva se traduce en una mejor educación para el mundo real es cosa del pasado. Porque la sobresaturación jamás ha estado tan cerca de la excelencia como sí lo está un desarrollo educativo integral, equilibrado, que sobrepone la calidad por encima de la cantidad. Este se afianza en metodologías educativas de vanguardia, en lugar de doblar las horas de estudio.

La escuela Metropolitan School of Panama es una de las que pone todos sus esfuerzos en ofrecer un programa de Bachillerato Internacional que prepare a sus estudiantes con la mejor malla educativa, que cubra todos los aspectos fundamentales de una educación secundaria de alta calidad, que prepare a sus jóvenes para los escollos del mundo actual.

¿Qué es un Bachillerato Internacional o BI? El International Baccalaureate, también abreviado como BI (Bachillerato Internacional), es uno de los programas educativos que ofrece la escuela Metropolitan School of Panama, y siendo esta de las únicas en Panamá que ofrece un BI, abarca un amplio compendio de exigentes cursos de altísima calidad de estándares internacionales. Mediante este programa se prepara a los estudiantes para afrontar cualquier vicisitud que puedan encontrarse tanto en su vida personal como en el ámbito universitario y laboral.

Todos los programas del BI buscan desarrollar personas que tengan una visión global y que sepan que tienen una conexión y una obligación común con el resto de la humanidad y con el cuidado del planeta. Esta visión global es uno de los elementos clave de este propósito. Y aunque es un concepto complejo, implica una manera de pensar, de ser y de actuar basada en una actitud de apertura al mundo y en el reconocimiento de los lazos estrechos que unen a las personas.

Una oportunidad de crecimiento multicultural Para tener una visión amplia del mundo, es necesario entender el mundo en toda su plenitud. Por eso, los programas del BI brindan a los estudiantes oportunidades de explorar continuamente una variedad de temas e ideas a nivel local y global que se abordan desde múltiples disciplinas y campos de estudio. En una época en la que la globalización y las tecnologías emergentes siguen borrando las diferencias tradicionales entre lo local, lo nacional y lo internacional, la disposición a mirar más allá de situaciones y límites inmediatos es fundamental, por lo que este programa prepara a los jóvenes para cualquier eventualidad al brindarle conocimientos y herramientas con las cual enfrentarse a cualquier circunstancia.

La educación del BI fomenta la visión multicultural, al ayudar a los estudiantes a analizar sus propias perspectivas, culturas e identidades, y las de los demás. Al interactuar con distintos valores, creencias y experiencias, y aprender a pensar y cooperar considerando distintas culturas y disciplinas, los miembros de la comunidad de aprendizaje del BI adquieren el entendimiento necesario para avanzar hacia un mundo más pacífico con una de las mejores formaciones educativas a la altura de las mejores instituciones del mundo, lo que, sin lugar a dudas, coloca a los estudiantes del MET en excelentes competencias a nivel global.

Escuela MET de Panamá a la vanguardia educativa internacional Uno de los aspectos más destacables de la escuela Metropolitan School of Panama es que, además de su sólido cuerpo docente, representando la reputación y excelencia que precede a la institución, también destaca por encima de otras instituciones al ser una de las pocas escuelas que ofrece el Bachillerato Internacional en sus tres programas en inglés, dejando en notable ventaja a sus estudiantes, puesto que pueden familiarizarse con mucha mayor facilidad con los contenidos educativos internacionales, y de esa manera vivir de forma experiencial la educación exterior de la forma más integral posible, desde la familiaridad y el emprendimiento.

El BI se compone de tres elementos fundamentales: la Monografía, la Teoría del Conocimiento y la Creatividad, Actividad y Servicio. El objetivo de estos tres componentes es el siguiente:

Monografía. Que los estudiantes desarrollen sus habilidades de investigación a través de un análisis detallado de un tema vinculado con alguna de las asignaturas que cursan.

Teoría del Conocimiento (TdC). Que los estudiantes piensen sobre qué es el conocimiento, cuestionando de manera crítica las diferentes formas de conocer (percepción, emoción, lenguaje y razonamiento) y los diferentes tipos de conocimiento (científico, artístico, matemático e histórico).

Creatividad, Actividad y Servicio (CaS). Consiste en que los estudiantes se involucren activamente en el aprendizaje mediante la realización de tareas de servicio reales que generen un impacto positivo en la comunidad más allá del aula. Pueden integrar los tres componentes o realizar proyectos/actividades relacionados con estos tres conceptos.

De esta manera, buscan que los estudiantes se vuelvan hábiles investigadores, elaboren de manera crítica sus nuevos conocimientos y desarrollen su creatividad a través de servicios sociales, dejando una impronta positiva en sus comunidades, mientras ejercitan las herramientas que acaban de descubrir.

Estos tres componentes cruciales pretenden ser el eje conductor por el cual el conjunto de los seis grupos de materias (que abarcan desde lengua y literatura, individuos y sociedades, ciencia, matemáticas y artes) terminen por consolidar un proceso pedagógico amplio que recorra todo el espectro teórico y práctico del aprendizaje en todas sus aristas, garantizando de esa manera estudiantes con la mayor preparación en todos los ámbitos.

De esta manera, los estudiantes se exponen a una malla curricular flexible que es capaz de abarcar con facilidad todas las aristas de una educación integral, capaz de adherirse a las tendencias globales y a cualquier aspecto que resuene con sus jóvenes, desde la más sobresaliente capacitación académica y excelencia.

Educación internacional de calidad en Panamá Un programa de Bachillerato Internacional es una opción educativa que ofrece a los estudiantes una formación integral, rigurosa y de calidad, que les prepara para afrontar los desafíos del siglo XXI, y optar por el diploma de esta magnitud es una oportunidad sin igual con enormes beneficios para la vida personal, académica y el mundo laboral del mañana.

Los alumnos que cursan el BI desarrollan habilidades y competencias que les permiten acceder a las mejores universidades del mundo, así como contribuir positivamente a la sociedad desde su experiencia y preparación profesional. El BI es, por tanto, una opción educativa de prestigio y reconocimiento internacional, que fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida y la formación de ciudadanos responsables y solidarios.

Optar por el diploma de BI en la escuela Metropolitan School of Panama trae consigo una serie de beneficios inconmensurables que sin lugar a dudas enriquecerá la experiencia de sus estudiantes y pavimentará su camino hacia el éxito para afrontar los retos más arduos y las academias más exigentes. Pero, por encima de todas las cosas, forma, además de profesionales de primera categoría, ciudadanos ejemplares para el mundo.