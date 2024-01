Consultia Business Travel crece un 35% en 2023 y duplica cifras precovid

Consiguió en 2023 una facturación de más de 27 millones de euros. Estos resultados superan las previsiones del sector que esperaba alcanzar las cifras prepandemia en 2024 (según datos de GBTA). El crecimiento de la compañía se ha debido a la suscripción de nuevos clientes, nacionales e internacionales a Destinux y al auge del área MICE Consultia Business Travel, compañía española especializada en la gestión integral de viajes de negocios, cierra el ejercicio 2023 con excelentes resultados. En concreto, la compañía consiguió el año pasado una facturación de 27.3 millones de euros (España y Portugal), lo que supone un crecimiento del 35% respecto a 2022.

Con estos resultados, la empresa ha duplicado sus cifras prepandemia, lo que significa mejorar las previsiones que tenía el sector, que esperaba alcanzar la cifra precovid en 2024 (datos de GBTA).

Según este estudio realizado a través de una encuesta entre profesionales del sector, el Business Travel está recuperado en su mayoría, aunque no del todo, y sitúa la tasa de recuperación en un 84%.

En un momento en el que la incertidumbre a nivel nacional e internacional, y a nivel económico y geopolítico puede impactar el ritmo de crecimiento del Business Travel, pero, a su vez, los motivos por los que las empresas están viajando no van a cambiar sino acelerarse, la previsión de Consultia Business Travel es seguir creciendo en 2024 en torno al 30% respecto el 2023.

Tasa de crecimiento muy superior a la media del sector y buenas perspectivas

En un momento en el que business travel está bajo un proceso de transformación debido a los cambios provocados por la pandemia, el crecimiento de Consultia Business Travel ha venido dado por dos factores: por un lado, la suscripción de nuevos clientes nacionales e internacionales a Destinux, buscando ahorrar digitalizando la gestión de sus viajes y solucionar problemas de gestión; y, por otro, el crecimiento del área MICE debido a los cambios acaecidos durante la pandemia que han venido para quedarse como el teletrabajo.

Carlos Martínez, CEO de Consultia Business Travel, ha señalado que "no es una recuperación de lo que había antes, sino una transformación, más digitalización, automatización e integración pero sin renunciar a un servicio personal y humano". Y explica así las buenas perspectivas de crecimiento de la compañía: "las necesidades de reunirse y cohesionar los equipos propios a nivel nacional e internacional, como consecuencia del teletrabajo, van a ir en aumento. Estar cerca de clientes y proveedores en un momento de desacople global es otra prioridad para las empresas, así como, seguir abriendo mercados nuevos".

La compañía ha ampliado recientemente su servicio a 14 países en Europa, acompañando a sus clientes allá donde tienen presencia, lo que supone una consolidación de su proceso de expansión internacional y la garantía de tener una solución global preparada para operar y mejorar los resultados de las empresas ubicadas en los distintos países.

En el área de MICE, Consultia ha crecido un 50% respecto al año anterior gracias a la capacidad para impulsar el compromiso y el desarrollo profesional de los empleados en la era del trabajo remoto. Este buen resultado corrobora la conclusión de un reciente estudio impulsado por Harvard Business Review Analytic Services, que concluye que los viajes de negocios son un componente fundamental para la cultura del trabajo.

Operaciones estratégicas y nuevas funcionalidades

Por otro lado, Consultia ha continuado innovando durante el año 2023 con soluciones a los problemas reales del cliente de Business Travel incorporando nuevas capacidades y funcionalidades en Destinux. Es el caso del consolidador de apartamentos para dar respuesta a la necesidad de reservar en este tipo de alojamiento para viajes de grupo o trabajos de larga duración, una tendencia que se ha acelerado después de la pandemia, así como el incremento de la seguridad cibernética al implementar funciones en su plataforma como el single sign-on.

A nivel comercial, la empresa española ha simplificado la oferta de Destinux, haciéndola más accesible para todas las empresas (desde 49 euros al mes) y ha abierto un nuevo canal de distribución gracias a la colaboración de V-Valley y Microsoft con la comercialización de su solución digital SaaS.

Sobre Consultia Business Travel

Consultia Business Travel® es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel Management Company). Gracias a Destinux®, su solución global diferenciada basada en un software en la nube con un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofrece una solución integral para la gestión de los viajes de empresa. Además, de gestionar las necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en España y Portugal y presencia en 14 países. La startup en fase Growth Stage, ha integrado en su potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, trenes, barcos y taxis y VTC en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.