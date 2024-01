FreedomPay amplía su plataforma Next Level Commerce a los comerciantes de toda España con la certificación Redsys

Se ha realizado el lanzamiento de FreedomPay en España tras su integración satisfactoria FreedomPay, líder mundial en Next Level Commerce™, anuncia que su plataforma de comercio totalmente independiente, abierta y compatible con múltiples dispositivos ya está disponible para todos los comerciantes de España. Este importante logro se produce cuando FreedomPay obtiene una certificación integrada de Redsys, el principal proveedor de procesamiento de pagos en España.

Con su solución de pagos y fidelización totalmente integrada, FreedomPay aporta el máximo nivel de velocidad, seguridad y flexibilidad a los comercios de diversos sectores, como hostelería, comercio minorista, alimentación y bebidas, estadios, juegos de azar, venta de entradas, etc., en toda España.

El conjunto de soluciones que ofrece FreedomPay se distingue por centrarse en las necesidades cambiantes de comerciantes y consumidores, lo que hace que sea la opción preferida por empresas de todo el mundo. Con más de 1000 integraciones con los proveedores de software de punto de venta y comercio electrónico más innovadores del sector, los comerciantes de la plataforma global de FreedomPay ahora pueden ofrecer a los consumidores españoles una experiencia omnicanal de Next Level en el comercio en tienda, en línea y móvil.

"Las necesidades de los comercios y los consumidores cambian constantemente y FreedomPay siempre trata de mantenerse a la vanguardia con soluciones que respondan a las nuevas demandas. España es un mercado estratégico para nosotros y esta alianza con Redsys nos permitirá sumar fuerzas para mejorar la experiencia de pago de los comercios de todo el país", declara César Díez-Rivera, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio Global y Director Nacional de FreedomPay en España.

Como principal proveedor español de procesamiento de pagos, Redsys gestiona transacciones y autorizaciones en colaboración con más de 60 bancos, cajas de ahorros y entidades de crédito, lo que le convierte en el procesador de pagos más utilizado del país.

La certificación de FreedomPay con Redsys supone un importante hito en sus planes de expansión internacional, ya que le permite operar con total fluidez en España. Al ser una plataforma de pago compatible con cualquier dispositivo, FreedomPay permite ahora a los comerciantes españoles acceder a su amplia red de socios y soluciones, al tiempo que se benefician de las ventajas bancarias y de compra a nivel nacional de las que ya disfrutan en la región.

"En el marco de nuestra continua expansión en España, nos complace anunciar la incorporación de la certificación integrada de Redsys en España a nuestra ya extensa lista de más de 1000 integraciones en la plataforma FreedomPay. Esta certificación reforzará considerablemente nuestra capacidad para acercar a los comerciantes españoles a sus clientes a través de una experiencia omnicanal verdaderamente conectada", afirma Chris Kronenthal, Presidente de FreedomPay.

Esta expansión aporta una verdadera capacidad de comercio omnicanal a las empresas españolas. La tecnología de FreedomPay conecta sin problemas los sistemas de punto de venta (TPV), procesadores de pagos, motores de incentivos y otros sistemas diversos, y es un referente en soluciones de seguridad, incluidas las soluciones de cifrado punto por punto (P2PE) validadas por la norma PCI, en los canales de tienda, web y móvil. Los comerciantes españoles pueden disfrutar ahora de una experiencia de pago a medida que es segura y garantiza una experiencia de cliente perfecta.

Como pionero en tecnologías de vanguardia, FreedomPay destaca por su velocidad, seguridad e innovación. Con amplios planes de expansión, FreedomPay procesa actualmente miles de millones de transacciones en todo el mundo y opera en más de 75 países de los cinco continentes, lo que permite a las empresas ofrecer una experiencia uniforme y repetible a escala mundial.

Acerca de FreedomPay

La plataforma Next Level Commerce™ de FreedomPay transforma los sistemas y procesos de pago existentes para convertirlos en sistemas de vanguardia y permite a los comerciantes potenciar el pago. Como primera opción para muchas de las empresas más grandes del mundo en los sectores minorista, hostelería, alojamiento, juegos de azar, deportes y entretenimiento, servicio de comida, educación, atención médica y servicios financieros, la tecnología de FreedomPay ha sido desarrollada específicamente para ofrecer un rendimiento muy sólido en el entorno altamente complejo del comercio global.

La empresa mantiene un entorno de seguridad a escala mundial y fue la primera en obtener la prestigiosa validación del Consejo de Normas de Seguridad para la industria de las tarjetas de pago frente al estándar de cifrado punto a punto (P2PE/EMV) en Norteamérica. Las sólidas soluciones de FreedomPay en materia de pagos, seguridad, identidad y análisis de datos están disponibles en la tienda, en línea y en dispositivos móviles y son compatibles con la rápida adopción de API. La plataforma de comercio galardonada FreedomPay opera en una única pila tecnológica unificada en varios continentes, lo que permite a las empresas ofrecer una experiencia innovadora de siguiente nivel a escala global. www.freedompay.com