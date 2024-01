Cuidado de la piel en la temporada de invierno, con Cecilia Arthur

Por lo general, la llegada del invierno tiene consecuencias sobre la apariencia de la piel, que suele lucir opaca, seca y deshidratada. Eso se debe, en parte, a la exposición al frío y al viento. Ahora bien, la temporada fría también trae consigo una serie de cambios en la rutina diaria, como permanecer de manera prolongada en espacios cerrados con calefacción, un factor que también afecta la salud cutánea.

En ese sentido, la doctora Cecilia Arthur, especialista en medicina estética, implante capilar y nutrición, ofrece una serie de recomendaciones para el cuidado de la piel en el periodo de invierno. Los concejos incluyen mantener la disciplina y no descuidar las rutinas de skincare.

Pero, en su criterio, la recomendación más importante se relaciona con incluir dos sustancias que son clave para mantener la piel radiante y saludable sin importar las inclemencias del clima. Se trata del ácido hialurónico no reticulado y el complejo rejuvenecedor CT50.

Hidratación profunda con el ácido hialurónico no reticulado La doctora explica que el ácido hialurónico no reticulado es un producto muy efectivo para tratar o evitar la deshidratación, ya que funciona como una especie de esponja que puede absorber hasta 1.000 veces su peso en agua.

Este mecanismo de acción genera unos magníficos resultados en cuanto a elasticidad, por lo que el tratamiento con ácido hialurónico no reticulado ayuda a reducir la apariencia de las líneas de expresión y arrugas, al mismo tiempo que aporta un aspecto firme y joven.

Además, la especialista destaca que una de las mejores cualidades de este producto es que mejora significativamente la apariencia de la piel, pero sin exagerar. Por lo tanto, se puede lucir fresco y rejuvenecido, sin perder expresión en el rostro.

Beneficios del complejo rejuvenecedor CT50 Por su parte, en lo que se refiere al complejo rejuvenecedor CT50, la doctora Cecilia Arthur explica que se trata de una mezcla de vitaminas y ácido fólico que cada vez se está volviendo más popular en el entorno de la medicina estética.

La experta agrega que el complejo puede considerarse como un cóctel que genera una variedad de beneficios, gracias a la actuación conjunta del ácido fólico y las vitaminas B3, B4, B1, B12 y B5. Esta combinación, en términos generales, repara y regenera la piel dañada de manera intensiva.

En términos más precisos, los ingredientes del complejo estimulan la producción del colágeno, lo que ayuda a la firmeza, además de que reduce las manchas y combate los síntomas del estrés cutáneo ocasionados por las bajas temperaturas.

Para finalizar, la doctora Arthur indica que la aplicación de las sustancias mencionadas es un procedimiento seguro y efectivo, pero se debe contar con la asesoría de especialistas, dado que es importante hacer una evaluación de las características de cada paciente para recomendarle el tratamiento que mejor se adapta a sus necesidades.