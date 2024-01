Entrevista a Juan José de la Torre, CEO de Raven

Después de casi 20 años de experiencia internacional en el ámbito de los negocios digitales, la disrupción y la transformación digital, Juan José de la Torre decidió regresar a su país natal, Chile, en 2021, para fundar Raven, una consultora especializada en la creación de valor y aceleración de negocios. En este aspecto, el CEO de la firma, Juan José de la Torre, quien recientemente recibió el reconocimiento Inspirational Leaders 2023 de White Page International en Dubái, ofreció una entrevista en la que compartió diferentes detalles acerca del crecimiento de su compañía.

¿Por qué decidisteis crear la startup y cómo comenzó el negocio?

La idea de fundar Raven surgió de la mano de la visión de expandirse y conquistar nuevos mercados con un enfoque claro en la creación de valor utilizando metodologías disruptivas. Con ese objetivo, el negocio nació como el spin-off de la práctica de transformación digital e innovación de Virtus Partners, una de las firmas líderes en consultoría estratégica y de transformación en América Latina. Después de 2 exitosos años como Virtus Digital, decidí dar un nuevo enfoque en la evolución de la propuesta de valor y, con el apoyo de los socios de Virtus Partners, se consolidó la creación de Raven.

¿En qué consiste el servicio que ofrece Raven?

En Raven creamos, diseñamos, ejecutamos y vendemos propuestas de valor que permiten a nuestros clientes crear o capturar nuevos ingresos con un enfoque disruptivo. Dicho enfoque permite a nuestros clientes capitalizar las oportunidades que existen en el mercado de una manera más ágil, rápida y con menor coste, logrando al mismo tiempo niveles de ingreso superiores.

En ese sentido, no somos consultores, somos expertos en crear, conceptualizar y lanzar nuevas propuestas de valor, trabajando con nuestros clientes en la co-creación de estas.

¿Cuál es el modelo de negocio?

Nuestro modelo de negocio se basa en apoyar a nuestros clientes en la creación de nuevas oportunidades para capturar valor. En ese aspecto, tenemos tres formas de monetizar nuestros servicios. La primera de ellas consiste en el cobro de sumas fijas por trabajos que realizamos en las áreas de estrategia, diseño, experiencia y tecnología; en tanto que en la modalidad de cobro variable co-invertimos con nuestros clientes en el desarrollo de nuevos conceptos con un enfoque de ingresos y costes compartidos. Esto quiere decir que compartimos tanto los riesgos de la inversión como los beneficios que generan.

Por otro lado, hemos paquetizado y desarrollado distintos módulos de software que se encuentran disponibles en un modelo de Pay as You Go. De esta manera, buscamos desafiar el status quo para abordar los desafíos actuales del mundo empresarial como aliados estratégicos para disrumpir en los mercados. De hecho, nuestro lema “We think to design, we design to build, we build to sell” hace referencia a que operamos en la intersección del diseño, la experiencia de usuario, la tecnología de crecimiento y el análisis de datos, desarrollando propuestas End to End.

Esto quiere decir que el proceso comienza con el pensamiento creativo y continúa con el diseño, desarrollo y ejecución de los proyectos, con un enfoque disruptivo que busca crear y capturar valor eficientemente. En consecuencia, logramos concebir propuestas de valor únicas y productos mínimos vendibles, aprovechando la disrupción tecnológica y las dinámicas del mercado para transformar desafíos en oportunidades. Así, ayudamos a nuestros clientes a superar barreras y a innovar en sus modelos de negocio para adaptarse y prosperar en un entorno en constante cambio.

¿Con cuántos clientes ha trabajado Raven hasta la fecha?

Hemos trabajado con más de 25 clientes, en España, México, Chile, Estados Unidos y Colombia, donde hemos diseñado más de 200 propuestas de valor y lanzamos más de 20 productos nuevos al mercado, generando más de U$1.000 millones en nuevos ingresos y más de U$5.000 millones en ingresos crecientes.

¿Cuáles son las últimas innovaciones desarrolladas?

Recientemente, hemos lanzado "Raven SAAS", una plataforma de Software as a Service que pone a disposición de nuestros clientes herramientas que les permitirán, a nivel de negocio, capturar nuevos beneficios y lograr una mayor visibilidad en el uso de sus recursos. Además, facilita el uso de algoritmos avanzados para crear estrategias de marketing digital innovadoras que aumenten sus ventas.

En la actualidad, estamos enfocados intensamente en el lanzamiento de "Raven AI", nuestra división de inteligencia artificial avanzada cuyo objetivo es generar una disrupción en este campo, comenzando por ayudar a nuestros clientes a identificar aplicaciones prácticas de esta tecnología y utilizarlas para desarrollar rápidamente capacidades que impulsen su crecimiento e ingresos.

¿Cuáles son las perspectivas de Raven para este año?

Respecto a nuestra expansión, este año nos centraremos en continuar nuestro crecimiento en Europa, además de lanzar operaciones en Medio Oriente y en Estados Unidos, específicamente en Miami y en el sur del país.

A su vez, desde el año pasado, hemos colaborado con startups, y este año lanzamos un nuevo modelo de negocio que ofrece a estas empresas emergentes las mismas capacidades que proporcionamos a nuestros clientes Fortune 500, con el objetivo de crear y capturar valor compartiendo ingresos.

Además, estamos evolucionando nuestro modelo de negocio con nuestros clientes actuales, ofreciéndoles la oportunidad de co-invertir y desarrollar conjuntamente propuestas de valor innovadoras que introduzcan elementos novedosos en sus mercados, materializando así nuevas oportunidades de crecimiento.

Como un auténtico disruptor de negocios digitales y líder de transformación, Juan José de la Torre continúa demostrando su capacidad de innovación en un sector cambiante y cada vez más competitivo.