Transformar espacios con los complementos ecológicos de hogar de la tienda online Ekoideas

Hoy en día, la sostenibilidad es un aspecto que define gran parte de las tendencias en reformas y decoración del hogar. Con respecto a esto, muchos propietarios están renovando instalaciones antiguas en sus viviendas para que resulten más amigables y respetuosas con el medioambiente. Al mismo tiempo, la incorporación de complementos ecológicos en espacios como la cocina o el baño sirven para reforzar este concepto.

Para conseguir este tipo de productos, es posible recurrir a la tienda online Ekoideas. Esta empresa se especializa en muebles, complementos y accesorios para toda la casa que se fabrican con materiales naturales. De este modo, es posible desarrollar un estilo de decoración ecológico y ser sostenibles.

Complementos ecológicos para disfrutar de una cocina sostenible Mediante la incorporación de distintos productos reutilizables y materiales como bambú, cristal, plásticos reciclables y tela, una cocina puede ganar en sostenibilidad.

Por ejemplo, uno de los artículos disponibles en Ekoideas son los cuchillos Pallarés, empresa tradicional que fabrica productos de excelente calidad.

Otro elemento que no puede faltar en una cocina es una tabla. En esta tienda es posible encontrar este producto en madera de bambú y barnizadas con aceite vegetal. En particular, el bambú es ideal para manipular alimentos, ya que resiste el calor, es antibacteriano y no absorbe la humedad. Por lo tanto, estas tablas son una opción mucho más efectiva con respecto a las de plástico.

Ekoideas también dispone de sartenes ecológicas no tóxicas que generan cero emisiones. Estas alternativas sostenibles pueden ser en cerámica o hierro mineral. Por otra parte, a la hora de la limpieza, es posible usar cepillos ecológicos modelo Redecker, que no generan residuos derivados de bayetas o estropajos.

Accesorios naturales para el baño En Ekoideas también se pueden encontrar una amplia variedad de productos ecológicos para renovar un baño. En este sentido, el catálogo de esta tienda incluye distintos modelos de peines y cepillos de madera. Por ejemplo, con un cepillo de dientes ecológico fabricado con bambú, se puede eliminar la placa sin provocar daños en las encías. Estos artículos cuentan con cerdas de nylon biodegradable libre de BPA.

Por otro lado, esta tienda también dispone de toallas de algodón orgánico en distintos colores que resultan suaves en el contacto con la piel. Además, este material proviene de agricultura ecológica sin fertilizantes ni añadidos sintéticos. Estas toallas tienen un gramaje superior al habitual, por lo que ofrecen una sensación muy agradable.

Gracias a los complementos ecológicos que ofrece Ekoideas, es posible dotar a una vivienda de distintos accesorios de calidad que se elaboran con materiales naturales y biodegradables. De esta manera, tanto la cocina como el baño pueden ser espacios más sostenibles.