Disfrutar de paseos en barco por Ibiza de la mano de Float Your Boat

Las personas que tienen la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones en las Islas Baleares deben saber que lo ideal es no perder la oportunidad de explorar todos los lugares desde una perspectiva única: en un paseo en barco por Ibiza con Float Your Boat.

Más allá de las noches eternas y las fiestas internacionales que caracterizan a esta isla ubicada en el mar Mediterráneo, el destino es también un paraíso de playas de arena blanca y aguas turquesas, repleto de calas y rincones secretos que pueden ser explorados mediante apacibles excursiones acuáticas y una diversidad de paseos en barco, que invitan, por ejemplo, a sumergirse en las aguas limpias y transparentes de Cala Compte y a admirar la riqueza del fondo marino ibicenco mediante emocionantes sesiones de snorkel.

Paseos en barco por Ibiza Los paseos en barco en Ibiza ofrecen un recorrido por algunas de las calas más famosas y pintorescas de la isla. Desde la codiciada Cala Bassa y Cala Comte hasta el mágico entorno de Es Vedrà, estas excursiones se llevan a cabo a través de las aguas cristalinas del Mediterráneo, ofreciendo la oportunidad de explorar lugares paradisíacos. Además, muchas excursiones en barco incluyen equipamiento de snorkel, otorgando a los pasajeros la oportunidad de admirar la vida marina en su hábitat natural.

En cuanto a los atardeceres en el sitio, no hay mejor manera de concluir un día en Ibiza que disfrutando de una de sus impresionantes puestas de sol. Bailar al ritmo del ocaso desde un beach club, en los acantilados frente a Es Vedrà o para una experiencia aún más única, a bordo de un barco. En especial, disfrutar de los últimos rayos de sol mientras las aguas turquesas se tiñen de tonos naranjas es vivir un espectáculo único e inolvidable.

Playa Cala Salada y Costa Norte a bordo de un crucero El crucero turístico por la Playa de Cala Salada de Float Your Boat se adentra a descubrir una joya escondida en medio de la costa norte de Ibiza. Con este fin, invita a los pasajeros a sumergirse en las aguas cristalinas de la isla, practicar snorkel en las cercanías de las islas de Ses Margalides y conocer el acuario natural de Cap Blanc, todo bajo la guía de un experto dispuesto a compartir información y tips.

Este paseo en barco por Ibiza hacia Playa Cala Salada y Costa Norte, sale todos los lunes, jueves y sábados desde el puerto de la Bahía de San Antonio a las 10:30 a.m y regresa a las 17:30 horas. Además, durante el trayecto incluye, refrescos, vinos, cócteles y frutas a modo de cortesía, mientras contempla diversas paradas, en la que los usuarios pueden nadar, disfrutar de la gastronomía local o practicar algún deporte.

En resumen, realizar un paseo en barco por Ibiza no solo da acceso a sus calas más emblemáticas, también invita a sumergirse en cautivadoras sesiones de deportes como el snorkel y ser testigo de fascinantes atardeceres, que hacen que cada momento a bordo se convierte en una experiencia inolvidable. Las personas que deseen disfrutar de estos momentos en barco pueden acceder a la página web de Float Your Boat y conocer todos los detalles.