Loop Industries y Bormioli Pharma presentan en Pharmapack 2024 una botella de envasado farmacéutico

Está fabricada con resina PET Loop de Calidad virgen 100% reciclada. Esta innovación de envasado se presentará en Pharmapack Europe 2024, del 24 al 25 de enero de 2024, en Paris Expo, Porte de Versailles - stand B78-B79, Hall 7.2 Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) (la "Compañía" o "Loop"), una empresa de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía circular del plástico mediante la fabricación de plástico de tereftalato de polietileno ("PET") y fibra de poliéster 100% reciclados, y Bormioli Pharma, líder internacional en envases farmacéuticos y dispositivos médicos, han anunciado hoy que dentro del stand de Bormioli en Pharmapack Europe 2024 se presentará una innovadora botella de envasado farmacéutico fabricada con resina Loop™ PET 100% reciclada de calidad virgen.

Bormioli Pharma y Loop Industries pretenden introducir soluciones listas para el mercado para la industria farmacéutica mundial y las dos empresas empezaron a colaborar hace más de un año para lograr este objetivo. Bormioli Pharma probó la resina Loop™ PET en sus envases, encargando a terceros independientes análisis adicionales para verificar los niveles de extraíbles con diferentes soluciones, teniendo en cuenta también el peor escenario posible. Los resultados de estas pruebas establecen un nuevo punto de referencia para los productos de plástico reciclado dentro de la industria farmacéutica, ya que los frascos producidos con resina Loop™ PET no liberan ninguna sustancia considerada de relevancia toxicológica.

La oferta EcoPositive de Bormioli Pharma, que reúne soluciones de envasado de bajo impacto, constituye actualmente el 50% de su catálogo estándar, contribuyendo a posicionarse entre los actores con la oferta sostenible más amplia del mercado internacional.

Además de las pruebas de terceros independientes encargadas por Bormioli Pharma, la resina LoopTM PET también fue probada por un líder mundial en servicios de pruebas de laboratorio y el 13 de diciembre de 2023 Loop anunció que los resultados de las pruebas confirmaron que su resina Loop™ PET cumple con los estrictos requisitos y normas establecidos por la Farmacopea Europea (Ph.Eur. 3.1.15, Polyethylene Terephthalate for Containers for Preparations not for Parenteral Uses) y la United States Pharmacopeia (USP , Plastic Materials of Construction) y es conforme para su uso en aplicaciones de envasado en la industria farmacéutica.

"A través de esta colaboración con Loop reforzamos nuestro papel de socio sólido, de calidad y fiable para la industria farmacéutica", declaró Andrea Lodetti, CEO de Bormioli Pharma. "Loop Industries comparte nuestros valores y compromiso, y juntos hemos puesto a disposición una nueva solución sostenible de grado farmacéutico, que muestra estándares de seguridad aún mayores que los tradicionales".

Daniel Solomita, fundador y consejero delegado de Loop Industries, comentó: "Gracias a nuestra colaboración con Bormioli Pharma, hemos desarrollado una innovadora solución de envasado farmacéutico fabricada con resina LoopTM PET de calidad virgen 100% reciclada. Esta alternativa de envasado de alta calidad sube el listón de las soluciones responsables y ayuda a establecer un nuevo estándar de envasado sostenible en la industria farmacéutica".

Sobre Bormioli Pharma

Bormioli Pharma colabora estrechamente con la industria farmacéutica y todas las empresas que trabajan por el futuro de la atención sanitaria a escala mundial. Como actor de renombre mundial en la industria del envasado, la empresa atiende a los mercados farmacéutico y biofarmacéutico con soluciones completas, que incluyen botellas de vidrio y plástico, cierres de plástico y aluminio y accesorios. Las amplias gamas de productos de Bormioli Pharma se diseñan y fabrican centrándose en la innovación y abordando los problemas de sostenibilidad, cada vez mayores.

Sobre Loop Industries

Loop Industries es una empresa tecnológica cuya misión es acelerar el cambio del mundo hacia el plástico PET y la fibra de poliéster sostenibles y alejarse de su dependencia de los combustibles fósiles. Loop Industries posee una tecnología patentada y propia que despolimeriza los residuos de plástico PET y fibra de poliéster sin valor o de bajo valor, incluidas botellas y envases de plástico, alfombras y textiles de cualquier color, transparencia o estado, e incluso plásticos oceánicos degradados por el sol y la sal, hasta sus componentes básicos (monómeros). Los monómeros se filtran, purifican y polimerizan para crear resina de PET de calidad virgen de la marca Loop™ apta para su uso en envases de grado alimentario y fibra de poliéster, lo que permite a sus clientes cumplir sus objetivos de sostenibilidad. El plástico Loop™ PET y la fibra de poliéster pueden reciclarse infinitamente sin degradación de la calidad, cerrando con éxito el bucle del plástico. Loop Industries contribuye al movimiento global hacia una economía circular reduciendo los residuos plásticos y recuperando los residuos plásticos para un futuro sostenible.