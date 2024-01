Català Reinón se especializa en el delito de abuso sexual

El delito de abuso sexual ha sido un tema noticioso durante todo el 2023 por cuenta de las reformas introducidas en el Código Penal. La polémica se profundizó a raíz de las reducciones de penas y excarcelaciones que los tribunales se vieron obligados a emitir cuando entraron en vigor.

Más allá de las posiciones políticas y jurídicas que han generado conversaciones, los miembros del bufete Català Reinón consideran pertinente aclarar los cambios más relevantes. Estos abogados de Barcelona manifiestan que la popularmente conocida Ley ‘Sí es sí’ plantea nuevos escenarios que deben ser conocidos por todos los ciudadanos españoles.

Uno de ellos es la muy discutida modificación de varios artículos del Código Penal referidos a la libertad sexual. Según la conceptualización vigente, se penalizará a toda persona “que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra sin su consentimiento”. Añade que ese consentimiento debe haber sido expresado de forma clara e inequívoca y sin presión de ninguna índole.

Estos abogados de Barcelona manifiestan que este enunciado encierra uno de los cambios más significativos del ‘Sí es sí’. Se elimina el abuso sexual como tipo penal específico y se equipara con el delito de agresión sexual, independientemente que haya habido violencia o intimidación. La reforma establece dos tipos de penas: Una para cuando haya violencia o intimidación y otra para los casos donde no se comprueben estas agravantes.

El antiguo abuso sexual agravado es ahora violación Otra de las modificaciones relevantes que mencionan estos abogados de Barcelona es la desaparición de la figura ‘abuso sexual agravado’. Antes de la reforma reciente, esta era la tipificación legal cuando ocurría un acceso carnal que no incluyera violencia o intimidación contra la víctima. La modificación establece una pena única para el delito de violación, que se cometa haya o no violencia e intimidación por parte del victimario.

Existen también nuevas agravantes en los casos de agresión sexual. Por ejemplo, cuando haya ‘sumisión química’ conseguida mediante el “uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química”. Antes de la reforma esos casos se tipificaban también como abuso sexual. Un dato importante es que se cambia el término ‘autor’ por ‘persona responsable’. Esto quiere decir que se incluye no solo al propio agresor, sino a alguien distinto, como, por ejemplo, quien haya suministrado el químico de sumisión.

El nuevo estamento introdujo modificaciones y actualizaciones en cuanto a la difusión de imágenes íntimas, coacciones a través de redes sociales, acoso callejero, entre otras. Lo importante, dicen estos abogados de Barcelona, es que cuando un desafortunado hecho de esta índole ocurre, es necesario contar con un equipo legal especializado.