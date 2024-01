Frenar la reclamación de un fondo buitre gracias a Cancelamos Tu Deuda En Canarias

La Ley de Segunda Oportunidad es una poderosa herramienta para las personas que ven seriamente comprometido su futuro debido a deudas que les resulta muy difícil pagar.

En ese contexto, dicha ley se ha convertido en el recurso más valioso en la legislación española para cancelar deuda, y con esto dar la posibilidad a las personas de recuperar la estabilidad y empezar de nuevo.

De esta manera, el despacho Cancelamos Tu Deuda En Canarias ha logrado devolver la paz a una clienta que vivió una situación extrema, en la que un fondo buitre le exigía un pago inmediato.

Un remanente de deuda de 100.000 euros transferido a un fondo buitre La firma de abogados explica que el origen de la deuda se remonta aproximadamente 10 años atrás, cuando la mujer perdió su casa tras la ejecución hipotecaria después de una ruptura sentimental. En consecuencia, quedó un remanente de deuda de más de 100.000 euros con una entidad financiera, pero ella desconocía este pasivo.

La peor parte de la historia es que la entidad cedió el remanente a un fondo buitre, que durante años se dedicó a acosar a la mujer. Esto derivó en que ella resultara afectada no solo en términos financieros, sino también en el plano emocional y psicológico.

En última instancia, el fondo buitre hizo una reclamación judicial. Aunque la cantidad que se exigía en esa ocasión era de más de 7.000 euros, es necesario tener en cuenta que el total de la deuda ascendía a 175.739,51 euros.

La asesoría adecuada Por fortuna, la afectada decidió solicitar ayuda a Cancelamos Tu Deuda En Canarias. Al respecto, el despacho cuenta que la clienta se encontraba en una situación económica muy precaria, pero los profesionales se encargaron de analizar detenidamente la demanda, donde se evidenciaron fallos formales y jurídicos.

Basándose en esto, se desarrolló un plan estratégico legal que permitió cancelar deuda, ya que se determinó que la clienta no tenía la obligación legal de pagar. Gracias a este resultado exitoso, ahora la mujer ha podido recuperar la calma y enfocarse en volver a empezar.

La importancia del asesoramiento legal Aunque Cancelamos Tu Deuda En Canarias ha expresado su satisfacción por haber podido cancelar la deuda de esta clienta, lamenta que muchos casos no tienen el mismo resultado, debido a que los demandados no cuentan con la asesoría adecuada y no se defienden. La consecuencia de esta circunstancia es que el proceso jurídico continúa su curso y el juez condena al deudor, lo que puede ocasionar el embargo de bienes y la confiscación del salario.

Por ello, el bufete insta a todas las personas a buscar el asesoramiento de abogados especializados en cancelación de deuda, puesto que en muchas ocasiones se puede conseguir que el proceso se archive o, al menos, que se reduzcan las cantidades en reclamación.

En tal sentido, la firma pone a disposición los servicios de sus profesionales, quienes garantizan que en todo momento llevarán a cabo las acciones necesarias dentro del marco legal para defender los intereses de sus clientes.