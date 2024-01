Cómo ser una empresa notoria gracias a Google My Business (GMB)

En un entorno empresarial competitivo, con mercados saturados, tener una presencia online bien enfocada puede ser una gran ayuda.

Google My Business crece cada día como herramienta que genera un cambio significativo. Proporciona a las empresas de todo tipo una plataforma poderosa para mejorar su visibilidad, atraer clientes y prosperar en el ámbito digital.

"El retorno de un buen trabajo en Google My Business es altísimo", certifica Asier Ibarrondo, socio director de DATA Comunicación. "Retorno fácil de medir en forma de visitas a la web, llamadas telefónicas solicitando presupuesto, generación de buena imagen de marca gracias a las reseñas positivas y, sobre todo, en mejora del posicionamiento para las búsquedas con intención local".

"Cuando alguien busca en Google 'abogado en Madrid', quiere contratar un abogado. Y ahí, quien aparezca primero se lleva el 85 % de los clics, es mucho dinero el que hay en juego", destaca Ibarrondo.

Desde DATA Comunicación explican los motivos por los que se recomienda a las empresas que comiencen a trabajar sus perfiles.

"El primero es la gran visibilidad que ganan las marcas. Google ha decidido que los perfiles de empresa son importantes, y da muchísima visibilidad a lo que allí se publica", señala Ibarrondo. Además, un buen trabajo ayuda a relacionarse directamente con los clientes. "Si preguntan, respondes. Si se quejan a través de una reseña, te preocupas por saber qué ha ocurrido y dar respuesta. La gestión de las reseñas puede ser una oportunidad de mostrar buen talante, generar oportunidades de negocio, anticipar crisis o entender mejor a los usuarios".

Tercera ventaja: "un buen perfil genera confianza y credibilidad. Cuando los usuarios ven un perfil detallado y activo con críticas positivas, es más probable que confíen en tus servicios o productos. Este factor de confianza es crucial para convertir clientes potenciales en clientes reales".

Cuarta: "Google My Business proporciona información valiosa sobre el comportamiento de los clientes, incluyendo cómo encuentran tu negocio y las acciones que realizan. Estos análisis ayudan a las empresas a comprender mejor a su audiencia, permitiéndoles adaptar sus estrategias para obtener resultados más efectivos, con la asesoría analítica de DATA Comunicación".

Quinta. ¿La más importante? "Google My Business es una herramienta para la generación de negocio. Al final, todas las empresas desean vender más. Y Google My Business es una herramienta fantástica para conseguirlos. El botón Llamar o Contactar es una herramienta fantástica de generación de oportunidades. La publicación de ofertas o promociones también. Pero existen opciones avanzadas, como la integración de ADs con Maps y el CRM para lanzar ofertas, la integración de chatbots, etc."

Como conclusión, dejar claro que Google My Business actúa como un vínculo vital entre las empresas y los clientes potenciales en el ámbito digital. Sus sólidas características no solo mejoran la visibilidad en búsquedas locales, sino que también facilitan la interacción directa, impulsando la participación del cliente y el crecimiento del negocio. Para aprovechar todo el potencial de GMB, es clave incorporar estratégicamente palabras clave. Esto garantiza que el negocio se alinee perfectamente con las consultas de los usuarios, aumentando significativamente la probabilidad de captar su atención y patrocinio.