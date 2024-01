La exposición a contenidos para adultos y la adicción, principales preocupaciones de los padres sobre el consumo digital de los menores

Qustodio presenta su estudio anual en el que analiza las tendencias y el uso digital durante 2023 por parte de los menores de entre 4 y 18 años de España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Más de 400.000 familias han participado de forma anónima en el estudio, que refleja que un tercio de los padres y madres prefiere que los dispositivos se usen solo en las zonas comunes del hogar y un 87% afirma que habla de manera habitual con sus hijos e hijas sobre sus hábitos y comportamientos en línea La plataforma líder en seguridad online y bienestar digital para familias, Qustodio, ha presentado su estudio anual sobre los hábitos digitales de los menores. Bajo el título, ‘Nacer en la era digital: La generación de la IA’, este informe analiza la información anónima proporcionada por 400.000 familias con hijos de entre 4 y 18 años en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia durante 2023. Además, incorpora un análisis sobre la influencia de la tecnología en el ámbito familiar, estudiando el perfil digital de los padres a través de 950 entrevistas personales, y los problemas que causa el uso de pantallas en el hogar.

La irrupción de la Inteligencia Artificial durante 2023 ha sido contemplada en el estudio como un nuevo sector. La lista de categorías la completan las plataformas de vídeo, las redes sociales, las aplicaciones de videojuegos, las aplicaciones de educación y las aplicaciones de comunicación. Este exhaustivo análisis permite ofrecer una visión completa del perfil online de los más jóvenes, que en 2023 han pasado una media de 4 horas diarias conectados a las pantallas fuera de las aulas, las mismas que en el año anterior.

YouTube se consolida como la plataforma de streaming más usada

En cuanto al tiempo de uso por categorías, durante el año pasado, las herramientas de vídeo online aumentaron su tiempo de uso entre los menores de edad a nivel global un 27% con respecto a 2022, pasando de 45 a 57 min/día. En España el tiempo de uso crece un 30%, pasan de 30 a 39 min/día en 2023.

Este incremento se ve justificado por el aumento de tiempo de uso en YouTube, pues continúa siendo la plataforma favorita de los más jóvenes de la casa tanto a nivel global como en España, con un 71% de popularidad y un tiempo de uso diario de 44 min/día, el mismo que el año anterior. La plataforma Twitch también ha conseguido aumentar ligeramente su tiempo de uso, pasando de 18 a 22 min/día. Aun así, sigue siendo la plataforma menos utilizada.

El tiempo de uso del resto de plataformas ha disminuido ligeramente. Por delante de Twitch se encuentran Netflix, que en 2023 disminuyó su tiempo de uso de 41 a 38 min/día; Disney Plus, que ha pasado de 39 a 34 min/día; Amazon Prime, de 40 a 33 min/día, y Movistar Plus, de 29 a 26 min/día.

Los expertos de Qustodio explican que "una buena estrategia para poder saber qué interesa a tus hijos y cómo interactúan es ver contenido en familia". Además, "los padres deben priorizar la calidad antes que la cantidad, por ejemplo, desactivando la reproducción automática o estableciendo límites diarios. Y frente a las retransmisiones en directo potencialmente perjudiciales, es importante cierto control sobre el contenido que consumen lo menores".

España, el país que más tiempo pasa en las redes sociales

Las redes sociales continúan siendo donde más tiempo pasan los menores. En 2023, a nivel global, los minutos diarios se mantienen en una cifra de 52 min/día. De las cinco regiones analizadas, España es el país donde más tiempo pasan, con 59 min/día.

TikTok sigue siendo la red social favorita de los menores a nivel global y en nuestro país, pero mientras en el primer caso aumenta su tiempo de uso de 107 a 112 min/día en 2023, en España decrece 2 minutos, pasando de 94 a 96 min/día.

El resto de las plataformas aumentan en tiempo de uso. Así, Instagram se consolida como la segunda red social más utilizada por los menores españoles, con 71 min/día, un 27% más que en 2022. Por detrás, se sitúan Facebook (23 min/día), X (11 min/día), Pinterest (10 min/día) y BeReal (9 min/día).

Vistas las altas cifras de uso, los expertos de Qustodio consideran necesario que "los padres conozcan las tendencias y ayuden a sus hijos a entender las diferencias entre el mundo real y el digital, así como hablar con ellos sobre las redes sociales para comprender cómo las usan y cómo funcionan. Es importante hacerles entender que deben crear un espacio positivo".

Ligera caída de los videojuegos

Los videojuegos experimentan una caída en todos los países. Su popularidad disminuye casi un 8% con respecto al año pasado, de 38 a 35 min/día. Aunque la popularidad de Roblox disminuye a nivel global un 11% con respecto a 2022, situándose en un 48%, y su tiempo de uso cae considerablemente, de 180 a 130 min/día, sigue siendo la aplicación más utilizada y más popular. En España no sólose mantiene el primero sino que triplica el tiempo de uso del siguiente videojuego.

En nuestro país, Brawl Stars continúa como segundo videojuego por tiempo de uso, con 30 min/día, 2 minutos más respecto que en 2022,y FIFA Mobile se cuela en el TOP5 como el tercer videojuego donde más tiempo pasan los menores: 25 min/día. El juego de fútbol supera a Clash Royale, que disminuye su tiempo de uso de 24 a 21 min/día en un año, y a Among Us, quese mantiene en tiempo de uso, con 21 min/día.

Por parte de Qustodio, sus expertos aconsejan "poner límites, lo que ayudará a los menores a hacer un uso responsable y a proteger su información personal, evitando hacer compras o utilizar los chats de manera inadecuada. Es importante que los padres se impliquen en conocer la mecánica de los videojuegos y cómo los consumen".

El uso de las plataformas educativas continúa descendiendo

El tiempo que los menores pasan en las apps educativas cae a nivel global un 14%, con una media de 6 min/día. Aunque su uso está en descenso desde 2021, en España la cifra se mantiene igual que el año pasado: 6 min/día.

Smartick continúa en el primer puesto como la herramienta educativa más usada en España y es la única que ve aumentar su tiempo de uso, pasando de 29 a 30 min/día. Tras ella se encuentran: Kahoot! (11 min/día), Duolingo (8 min/día), Photomath (5 min/día), Brainly (3 min/día) y WordReference (3 min/día).

Para fomentar el uso de las apps educativas, Qustodio recomienda "buscar herramientas atractivas y limitar el tiempo que pasan con ellas. Además, el aprendizaje offline sigue siendo una buena alternativa para consolidar lo aprendido".

Los menores españoles, los que menos tiempo dedican a las apps de comunicación

Durante el año 2023, mientras a nivel global el tiempo de uso de las herramientas de comunicación se ha mantenido en 39 min/día, en España ha disminuido un 12,5%, pasando de 24 a 21 min/día. De los cinco países analizados, España es el país donde más ha descendido este dato.

Para los menores españoles, WhatsApp es la principal app de comunicación, pero su tiempo de uso ha caído ligeramente con respecto a 2022: de 32 a 27 min/día. Tras ella, Snapchat se consolida como la segunda aplicación más usada (23 min/día), por delante de Discord (17 min/día), Microsoft Teams (9 min/día), Skype (8 min/día) y Messages (1 min/día).

Los expertos de Qustodio advierten que "los menores tienen que ser conscientes de los peligros que traen las aplicaciones de comunicación, como puede ser el ciberacoso. La volatilidad con la que se transmiten los mensajes puede ser muy dañina, por lo que es importante hablar y concienciar a los menores de hacer un buen uso, enseñarles que ante cualquier problema pueden bloquear o denunciar y fomentar el uso de apps según su franja de edad".

2023, el año de la Inteligencia Artificial (IA)

La irrupción de la IA ha sido una de las mayores novedades de 2023. No obstante, el uso de ChatGPT por parte de los menores todavía es moderado, con 7 min/día a nivel global y 6 min/día en el caso de España.

El auge y el revuelo mediático en torno a la Inteligencia artificial ha elevado su popularidad a nivel global, ya que el 19,6% de los y las menores accedió a OpenAI en 2023, colocando la web en el puesto 18 de las más visitadas del año. En España, accedió el 21,4%.

Tecnología y familia: la convivencia digital

El uso de la tecnología por parte es fuente de preocupación para los padres por los riesgos que conlleva, destacando la exposición a contenidos para adultos y la adicción a Internet, riesgos a los que los niños están cada vez más expuestos.

Al analizar el perfil digital de las familias, el informe refleja que un 87% de los padres y madres habla de manera habitual con sus hijos e hijas sobre sus hábitos y comportamientos en línea. No obstante, un 28% cree que la edad ideal para empezar a usar los controles parentales en los dispositivos de los menores es antes de los 3 años, edad en la que los pequeños comienzan a utilizar dispositivos electrónicos.

Por otro lado, el 68 % de las familias piensa que los 18 años es la edad idónea para dejar de monitorizar la actividad de sus hijos e hijas en Internet, frente a un 15% que considera que los 16 años es la edad ideal para dejar de supervisar la actividad en línea.

Algunas de las estrategias que aplican los progenitores para supervisar y controlar el uso de la tecnología son limitar los espacios de uso para evitar excesos y castigar sin pantallas. Un tercio de los padres y madres prefiere que los dispositivos se usen sólo en las zonas comunes del hogar y el 81% afirma haber retirado a sus hijos los dispositivos a modo de castigo.

Para Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio, "los jóvenes cada vez están más expuestos a los riesgos que conllevan las pantallas. Su día a día pasa por estar conectados y, puesto que lo hacen a edades cada vez más tempranas, es importante que las familias conozcan el uso que hacen de ellas y les eduquen en una digitalización responsable".

¿Cómo evolucionará el uso digital de los más jóvenes?

La integración de los constantes avances tecnológicos marcará la forma en la que los jóvenes se comporten. Mientras la integración entre las apps de comunicación y las redes sociales cambiará la forma en la que interactúan los más jóvenes, este año se prevé un asentamiento y una implementación en los diferentes sectores de la IA, desde el mundo de los videojuegos, donde abre la posibilidad a otro tipo de interacciones, hasta en la educación, que tendrá que hacer frente a la cada vez más temprana digitalización de los niños.

Aunque estén surgiendo cada vez más movimientos en contra del uso temprano de pantallas, éstas ya forman parte del día a día de los menores, pues las utilizan para aprender, socializar y entretenerse, por lo que es importante que los padres sean conscientes del uso que hacen sus hijos de las plataformas.