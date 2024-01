COPADE cumple 25 años transformando vidas en diferentes puntos del mundo con proyectos de desarrollo rural y sensibilización

Dos décadas y media apoyando a un centenar de proyectos y actividades contribuyendo al desarrollo del Comercio Justo, el Consumo responsable y la preservación del Medio Ambiente. Durante este periodo se destacan hitos importantes como el desarrollo de una herramienta para medir la Huella Social y la sostenibilidad en pymes, el primer sello de Comercio Justo bajo el nombre de Madera Justa o la creación de marcas como Gaia&Coast y la apuesta por las empresas sostenibles participadas COPADE, la organización comprometida con la Economía Social celebra un hito extraordinario, cumple 25 años de vida impulsando el desarrollo rural y la sensibilización en España, América Latina y África. Desde su inicio, ha dejado una huella profunda, transformando vidas y construyendo un futuro sostenible. Y es que la prioridad de la organización durante todos estos años ha sido atender aquellos sectores más vulnerables y sin oportunidades de acceso a los mercados internacionales, contribuyendo con el desarrollo del Comercio Justo, el Consumo Responsable y la preservación del Medioambiente.

Resultado de ello, a lo largo de su trayectoria, la Fundación ha logrado impactar positivamente a más de un millón de individuos, ya sea de manera directa o indirecta. Además de otros hitos importantes como el diseño del primer sello de Comercio Justo específico para el sector de la madera bajo el nombre de Madera Justa. Asimismo, se ha desarrollado una herramienta exclusiva para medir la Huella Social y la sostenibilidad y los impactos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el ámbito gastronómico, ha dado vida a marcas como Tierra Justa y Gaia&Coast, dedicadas a la comercialización de alimentos provenientes de economía social, productos BIO y/o de Comercio Justo.

En la Gala 25º Aniversario de COPADE, que tuvo lugar el 18 de enero en CaixaForum Madrid, se rindió un merecido tributo a todas las personas y organizaciones que han respaldado a la Fundación a lo largo de los años. Su contribución ha sido vital para el éxito de proyectos con impacto positivo en diversas partes del mundo. Personalidades importantes en el ámbito de la sostenibilidad y el cambio social, como la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dña. Teresa Ribera daban su reconocimiento a la Fundación a través de un vídeo en el que afirmaba ‘’Enhorabuena, ya que no es tan fácil dedicar esfuerzos a hacer visible porque comercios y Derechos Humanos, protección del medioambiente, oportunidades para las comunidades locales importan tanto y están tan relacionadas entre sí".

El acto, inaugurado por el presidente del Patronato de la Fundación COPADE, Miguel Sanjurjo, y el fundador y director general de COPADE, Javier Fernández, se iniciaba con un discurso seguido de un vídeo de presentación mostrando todos los proyectos de la organización a lo largo de los 25 años.

"La razón de ser de COPADE siempre ha sido mejorar las condiciones de vida de las personas. En los países donde trabajamos desde un enfoque práctico y realista, hoy seguimos persistiendo en esa idea con más determinación que nunca. Participando en la creación de proyectos empresariales que ayuden a conseguir fines beneficiosos para todas las comunidades", declaraba en su discurso el presidente del Patronato, Miguel Sanjurjo. "Siempre se ha trabajado por el Comercio Justo, pero también por las zonas vaciadas del país. Celebrar el 25º aniversario es un tesoro, pero también es una invitación a repensar el futuro", concluyó Miguel Sanjurjo con estas palabras.

En el transcurso del evento, se ha presentado la Certificación Huella Social y Sostenibilidad, una herramienta que no solo mide, sino que también alinea las acciones ejecutadas con relación a los ODS. Esta medición ofrece información valiosa para mejorar procesos y operaciones de las organizaciones en su cadena de valor y brinda un reconocimiento público a las entidades que cumplen con todos los requisitos, otorgándoles un sello como testimonio del compromiso de la entidad con su Huella Social y su contribución al logro de los ODS.

También se otorgaron obsequios conmemorativos como forma de reconocimiento a las entidades que han colaborado en los distintos proyectos liderados por COPADE y que han obtenido la certificación a través del sello Huella Social y Sostenibilidad. Estos reconocimientos representan un testimonio positivo del impacto de los proyectos en áreas como Pymes y ODS, Economía Social, Empresas Responsables, así como de las empresas comprometidas con el sello Madera Justa, que es el primer sello de Comercio Justo para el sector forestal con alcance mundial.

"A lo largo de este cuarto de siglo, se ha tomado consciencia del impacto positivo generado por esta visión compartida con empresas, administraciones públicas, ONG y Universidades, logrando beneficiar a miles de personas y comunidades en todo el mundo. La verdadera transformación reside en la cooperación, como evidenciamos en casi 100 proyectos que han dado vida a iniciativas de cooperación internacional, y de cooperación en España, aunando desarrollo rural y sensibilización. La unión con otras organizaciones ha sido el motor del éxito durante todo este tiempo", declaraba Javier Fernández Candela, fundador y director general de COPADE.

Posteriormente, Marta Corella, en su rol como actual coordinadora ejecutiva de proyectos en la Fundación COPADE, lideró una mesa redonda centrada en 'Cooperación y Desarrollo'. Durante este debate participaron María Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y codirectora del Máster en Dirección en Captación de Fondos públicos y privados en el 3º Sector; Antón Leis García, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Odile Rodríguez de la Fuente, directora general de Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y CEO de Visión Global Producciones; Iñaki Alonso, CEO de sAtt Arquitectura Triple Balance; Ignacio Torres, subdirector de biodiversidad y cambio climático de la Fundación Biodiversidad (MITECO); y Javier Fernández, fundador y director general de la Fundación COPADE; todos compartiendo una perspectiva común que resalta los beneficios de la colaboración entre organizaciones.

Tres proyectos destacados

1. Proyecto PYMES y ODS

El año 2023, la Fundación COPADE puso en marcha el proyecto ‘’Reporte No Financiero para pymes como instrumento para promover un desarrollo sostenible", con el objetivo de alcanzar un impacto real y medible sobre el desarrollo sostenible y enmarcar las prácticas empresariales en el marco de la Agenda 2030. Mediante jornadas completas y gratuitas acompañados por un/a profesional para abordar retos y soluciones para la empresa o sector con el objetivo de convertirla en un referente de sostenibilidad.

Gracias a esta iniciativa, respaldada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha logrado acompañar a 50 dinámicas PYMES de 5 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y La Rioja. Pudiendo tener acceso a talleres de alto impacto, medición de su Huella Social y sostenibilidad, asesoría personalizada, creación de planes de acción y la elaboración de un Reporte no Financiero.

2. Proyecto Economía Social por el Cambio

Las empresas sociales representan la convergencia ideal entre rentabilidad económica y un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, guiadas por principios de sostenibilidad y compromiso. Con un interés innato en alinearse con los ODS y medir su Huella Social y sostenibilidad, a menudo no disponen de los recursos necesarios para implementar mejoras y diseñar planes de acción alineados con la Agenda 2030.

En julio de 2023, la Fundación COPADE dio inicio al proyecto "Pymes y ODS: Promoviendo empresas sociales por el cambio’' con el respaldo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, financiado por la Unión Europea. Con el fin de proporcionar a las empresas participantes aquellas herramientas necesarias para medir su impacto, diseñar estrategias alineadas con los ODS y avanzar hacia la transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Como resultado, actualmente, el proyecto ha medido la Huella Social y sostenibilidad de casi 50 entidades en diferentes puntos geográficos de Córdoba, Toledo, Molina de Aragón y Madrid.

3. Proyecto Madera Justa

Plataforma Madera Justa - COPADE, impulsada por la Fundación desde la Campaña Madera Justa en 2008, fomenta el consumo responsable de productos forestales certificados con los sellos Madera Justa® y FSC®. Con objetivos de promover el Comercio Justo, crear oportunidades de mercado para productores forestales europeos y latinoamericanos, y sensibilizar sobre el uso responsable de recursos naturales, la plataforma ha liderado proyectos, como la alianza público-privada con Leroy Merlín. Esta iniciativa ha enviado más de 120.000 piezas de madera con un valor de más de 3 millones de euros, beneficiando a comunidades y promoviendo la sostenibilidad y el Comercio Justo, vinculando el consumo de productos certificados con la conservación de recursos y el bienestar comunitario.

