Diseños únicos y sostenibles para eventos creados por Roses to Love

En la búsqueda constante de elegancia duradera, las rosas preservadas han emergido como la opción predilecta frente a las flores frescas en la esfera de la decoración para eventos y negocios. Este creciente protagonismo no es casualidad; más bien, es el resultado de una combinación única de características que han conquistado corazones y espacios con su encanto perdurable. Se trata de flores 100 % naturales, que han sido preservadas.

El proceso de preservación de flores implica la sustitución de la savia natural de la planta por una solución especial que mantiene su estructura celular y apariencia original. En el caso de las rosas preservadas, se seleccionan cuidadosamente flores en su punto óptimo de frescura, y luego se sumergen en una mezcla natural. A medida que la planta absorbe esta solución, se elimina gradualmente la humedad natural de sus tejidos, preservando su forma y color. El resultado es una flor que retiene su belleza, pero con una durabilidad excepcional, lo que la convierte en una elección sostenible y estéticamente atractiva para la decoración de interiores.

Este cuidadoso tratamiento, que preserva la condición orgánica y el esplendor de la rosa por mucho tiempo, no requiere de la luz solar o el agua como en el caso de la flor fresca. Razón por la cual, emerge como una alternativa ideal de confección de diseños florales.Su larga duración y su bajo consumo de energía las hacen totalmente ecológicas.

En este marco, Roses To Love ofrece diseños exclusivos con una extensa variedad de composiciones de rosas preservadas, con diversos colores y diseños que permiten decorar eventos, bodas, comercios y empresas.

El valor añadido que la decoración con rosas aporta a cualquier evento Roses To Love es una marca especializada en la creación y entrega de arte floral, diseñado con rosas preservadas que resultan aptas para aplicar a toda clase de situaciones, celebraciones u obsequios personales o corporativos. Las flores “eternas” son un emblema distintivo de la marca fundada por Ana Martínez, una apasionada por el mundo floral y el diseño de interiores, que se propuso dar vida a un servicio innovador que hoy en día contribuye a decorar cualquier estancia bajo parámetros de sensibilidad, buen gusto y creatividad.

Los diseños de rosas y las colecciones que ofrece la marca destacan por un avanzado proceso natural que dista totalmente de las técnicas de liofilización o deshidratación empleadas habitualmente por los fabricantes. Este tratamiento con sustancias biodegradables al 100 % asegura un aspecto joven, original y fresco del producto, al igual que una estética perdurable en el tiempo.

El arte floral añade un toque elegante, exquisito y romántico a los salones de eventos corporativos, bodas o fiestas familiares. En ese sentido, las composiciones florales de Roses To Love reúnen múltiples características decorativas como otorgar belleza intemporal y longevidad duradera a los entornos, la posibilidad de facilitar una libertad creativa con opciones personalizadas y la versatilidad de ornamentación, ya sea desde piezas pensadas para ramos de novia y centros de mesa hasta decoraciones colgantes en pistas de baile.

A su vez, el packaging sofisticado y exclusivo de la marca también colabora para la fidelización de clientes en acontecimientos empresariales o como detalle imborrable de celebraciones significativas.

Una exclusiva selección de rosas preservadas El equipo creativo de Roses To Love ofrece una extensa colección online de rosas preservadas, en la cual se encuentran alternativas de cajas de flores, bouquets y cestas florales de diversos colores y tipos. En la web, el usuario puede desde personalizar un arreglo floral a través del espacio Atelier Boutique o escoger exquisitas alternativas predefinidas (Colección Diamante, París, Mónaco, Florencia, Infinity Gold, etc.)

Roses To Love, en definitiva, destaca con composiciones florales eternas, sostenibles y versátiles que imprimen clase, personalidad y sofisticación a cualquier evento o celebración.