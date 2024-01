La afectación de la humedad en casa en la salud de la familia, de la mano de Humydry

Con más de 35 años de experiencia, Humex S.A., destaca en la fabricación y comercialización de productos orientados a mejorar el ambiente y la salud de la familia en hogares de todo el mundo. Desde La Canonja, un pueblo en la provincia de Tarragona, ofrecen soluciones efectivas para combatir los problemas asociados con el exceso de humedad en casa y la condensación, bajo la marca Humydry.

La importancia de un hogar saludable Con una trayectoria que abarca más de 35 años, Humex S.A. se posiciona como una de las pioneras en la industria al ser una de las primeras empresas en ofrecer soluciones a los problemas de la humedad. Su enfoque innovador se refleja en la utilización de productos basados en cloruro de calcio, bajo la reconocida marca Humydry.

Estos productos, fáciles de usar, altamente efectivos y económicos, han beneficiado a millones de hogares alrededor del mundo, abordando de manera eficaz los desafíos asociados con el exceso de humedad y la condensación. La valiosa experiencia acumulada a lo largo de los años ha permitido a Humex S.A. mantenerse a la vanguardia mediante una constante innovación y el desarrollo de nuevos productos, consolidándose como una de las principales alternativas en la creación de soluciones de calidad y valor para los consumidores.

En Humex S.A., comprenden que cuidar a los seres queridos implica crear un entorno saludable en casa. A menudo, se subestima el impacto que el exceso de humedad puede tener en la salud de la familia. No es solo un problema estético, sino una amenaza silenciosa que puede desencadenar problemas respiratorios graves.

La presencia de humedad puede dar lugar a la proliferación de ácaros, la formación de moho y hongos, entre otros problemas. Estos elementos, presentes en un entorno con exceso de humedad, pueden desencadenar problemas respiratorios como asma, tos, sibilancias y dificultades respiratorias. Los estudios demuestran que la probabilidad de desarrollar asma en niños se duplica en ambientes con alto contenido de humedad.

La solución de Humydry para un hogar saludable Humex S.A., a través de Humydry, es consciente de los riesgos del exceso de humedad y ofrece soluciones fáciles, económicas y efectivas. La gama de productos antihumedad, que funcionan a base de cloruro de calcio, absorben la humedad del ambiente, manteniendo niveles óptimos entre el 40% y 60%. Estos productos trabajan las 24 horas, no consumen electricidad ni generan ruido y son recargables.

Los deshumidificadores de Humydry no emiten sustancias tóxicas en el ambiente y son completamente seguros para su uso en el hogar. Se recomienda ubicarlos en lugares seguros y protegidos, minimizando riesgos de vuelcos y derrames. Además, muchos de estos deshumidificadores también actúan como ambientadores, ofreciendo fragancias como lavanda, manzana, limón o melocotón para mejorar la calidad del aire. En resumen, la marca Humydry de Humex S.A., proporciona soluciones integrales para el cuidado de la salud de la familia, al enfocarse en mantener cada rincón de la casa libre de humedad.