NFG anuncia una inversión estratégica en Zodiac Partners Ltd

La colaboración tiene el objetivo de aprovechar el reciente acuerdo comercial sobre servicios financieros entre Suiza y el Reino Unido NFG Sarl ("NFG"), un holding mundial de inversiones privadas diversificadas, ha anunciado hoy que su filial NFG Partners SA ("NFG Partners") ha firmado un acuerdo para adquirir una participación minoritaria en Zodiac Partners Ltd. ("Zodiac"). ("Zodiac"), un corredor de valores y gestor de patrimonios con sede en el Reino Unido. Esta inversión estratégica marca un hito importante para ambas empresas y sienta las bases para una asociación sinérgica que enriquecerá su oferta de productos y mejorará la experiencia global del cliente.

La colaboración pretende aprovechar el reciente acuerdo comercial sobre servicios financieros entre Suiza y el Reino Unido. Aprovechando la combinación de sus servicios, experiencia y conocimientos del mercado, las dos empresas pretenden crear una alianza estratégica que redefinirá el panorama de la gestión de patrimonios para sus respectivos clientes.

Zodiac, fundada en 2017 por Christopher Panayiotou y Wayne Davis CFA, se especializa en proporcionar trading, gestión de fondos de pensiones y negociación institucional creando una casa de inversión única para el inversor profesional.

NFG Partners es una empresa ginebrina de gestión de activos y patrimonios regulada por la FINMA que presta servicios a empresas, family offices, UNWI y clientes institucionales, incluida su matriz, NFG.

El acuerdo permite a NFG Partners aumentar su participación en el capital con el tiempo, a reserva de las aprobaciones reglamentarias. Como parte del acuerdo, además de aportar capital circulante y de expansión, el Sr. Zameer Manji, Director General de NFG Partners, se incorporará al consejo de administración de Zodiac Partners y se han identificado un nuevo Director Jurídico y un nuevo Director de Operaciones, que serán nombrados tras la aprobación reglamentaria, reforzando aún más el equipo de Zodiac, desde una perspectiva jurídica, de cumplimiento y operativa.

El Sr. Manji se mostró entusiasmado con la colaboración y declaró: "Esta inversión estratégica encaja perfectamente con nuestra visión de crecimiento y nuestro compromiso de ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes. Estamos entusiasmados con las oportunidades que nos brinda esta asociación y creemos que reforzará aún más nuestra posición en el sector de la gestión de patrimonios".

Wayne Davis, cofundador de Zodiac, añadió: "Nos complace dar la bienvenida a NFG Partners SA como inversor estratégico. Esta alianza refuerza nuestra oferta de gestión discrecional, que se beneficia de su enfoque de inversión sistemática. Al unir nuestras fuerzas, estamos bien posicionados para ofrecer un conjunto de servicios aún más completo a nuestros clientes".

La conclusión de la transacción global está sujeta a las aprobaciones reglamentarias de la FCA y a las condiciones de cierre habituales.

Sobre NFG Sarl

NFG Sarl es un holding mundial de inversiones privadas diversificadas que opera en múltiples unidades de negocio, como seguros, reaseguros, servicios de seguros, riesgos especiales y finanzas, gestión de activos, energía, infraestructuras, financiación del comercio y banca, con operaciones en Europa, Estados Unidos, el Caribe, Asia y África. Para más información: www.nfgsarl.ch

Sobre NFG Partners SA

NFG Partners SA es una empresa ginebrina de gestión de patrimonios y activos que presta servicios discrecionales y no discrecionales de asesoramiento y gestión de carteras a medida a una clientela mundial que incluye family offices, empresas, instituciones y UNWI. NFG Partners está regulada por la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA). Para más información: www.nfgpartners.ch

Sobre Zodiac Partners Ltd.

Zodiac Partners Ltd es un corredor de valores y gestor de patrimonios con sede en el Reino Unido dedicado a ofrecer soluciones financieras a medida y servicios personalizados a sus clientes. Con una reputación de excelencia y un enfoque centrado en el cliente, Zodiac está preparado para un crecimiento sostenido y la innovación en la gestión de la riqueza y la industria de CFD. Zodiac está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority FRN 806702. Para más información: www.zodiacpartners.co.uk