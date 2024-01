El chocolate más irresistible de WAFFLE TIME; 'S' More Hot Chocolate

Inspirada en la bebida más viral de Nueva York, ya está a la venta en el local WAFFLE TIME de Passatje Dr. Serra, 1 (Valencia).

Madrid, enero de 2024. — WAFFLE TIME, marca española de waffles artesanales con seis puntos de venta en España, se complace en presentar su última y más deliciosa creación: 'S' More Hot Chocolate.

Inspirado en la tendencia de chocolate caliente que arrasa en Nueva York, este nuevo lanzamiento es una combinación extraordinaria de sabores y texturas. Tres son los grandes protagonistas en esta nueva creación:

Merengue de Marshmallow flameado: Perfecta fusión de suavidad y un toque ahumado.

Nata montada con bolitas crunchy: La cremosidad de la nata montada se encuentra con la sorpresa crujiente de las bolitas, proporcionando una experiencia sensorial incomparable.

Chocolate caliente de moda en Nueva York: 'S' More Hot Chocolate se inspira en la última tendencia de la Gran Manzana, llevando a los amantes del chocolate a un viaje de sabores inigualable.

“Siempre buscamos sorprender a nuestros clientes con experiencias gastronómicas únicas, y esta nueva incorporación no es una excepción. El chocolate caliente es una gran demanda en esta época y queríamos darle el toque fantasía que caracteriza a WAFFLE TIME, unido a nuestra obsesión por la calidad y la innovación", explica Carmen Peris, fundadora de WAFFLE TIME.

El lanzamiento de 'S' More Hot Chocolate se suma a otros best sellers de la marca, como los wafflelitos y el wafflelado, creaciones sorprendentes con las que WAFFLE TIME se ha posicionado como una de las marcas “sweet” más innovadoras del país.

El concepto WAFFLE TIME cuenta cada día con más seguidores y ya se ha convertido en una de las marcas favoritas de influencers y marcas de lifestyle para endulzar sus eventos y fiestas.

'S' More Hot Chocolate ya está disponible en el establecimiento WAFFLE TIME de Passatge Dr. Serra de Valencia. Los clientes podrán disfrutar de esta deliciosa creación por tiempo limitado, así que no hay que perder la oportunidad de probar esta experiencia culinaria única.

Sobre WAFFLE TIME Carmen Peris, CEO de WAFFLE TIME, abrió el primer punto de venta de la marca en 2018 y desde entonces no ha parado de crecer.

Actualmente, tiene 6 tiendas repartidas entre Valencia, Barcelona y Madrid y su carrito es un habitual de las fiestas y bodas más destacadas del país. Todos los productos Waffle Time se elaboran cada día en su obrador y se preparan en directo en las tiendas físicas para que los clientes puedan disfrutarlos recién hechos.

Locales WAFFLE TIME MADRID. C.C Parque Corredor, Ctra. Ajalvir Centro Comercial, s/n 28850 Torrejón de Ardoz.

BARCELONA. CC. La Maquinista C/ de Potosí, 2. 08030.

BARCELONA. C.C. Splau - Av. del Baix Llobregat, s/n, 08940 Cornellà de Llobregat.

VALENCIA. Passatge Dr. Serra 1, 46004.

VALENCIA. C.C. El Saler - Av. del Professor López Piñero, 16 46013. VALENCIA. C.C Bonaire - Autovía del Este, Km. 345 46960.

Para más información se puede consultar su web, su Instagram @waffle_time_official o contactar por correo a través de prensa@magnolia-agency.com