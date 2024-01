Regent Seven Seas Cruises y su última mejora gratuita de dos categorías de suite en más de 430 viajes

Mejora gratuita de 2 categorías de suite y depósito reducido en todos los viajes desde enero de 2024 hasta junio de 2026

Además, ahorros de hasta el 20 % en 30 itinerarios especialmente seleccionados

MIAMI, enero de 2024 – Regent Seven Seas Cruises ha lanzado su promoción “Upgrade Your Horizon”, invitando a los pasajeros a disfrutar de una experiencia única a bordo de sus barcos de lujo con una generosa mejora gratuita de 2 categorías de suite hasta suite Penthouse (Categoría A) en cruceros seleccionados con salida entre enero de 2024 y junio de 2026.

Los pasajeros también podrán beneficiarse de la flexibilidad de un depósito reducido al 50% para asegurar la suite y el itinerario de sus sueños con anticipación. Además, Regent ofrece importantes ahorros de hasta un 20% en 30 viajes seleccionados. La oferta incluye todos los barcos de la flota y está disponible hasta el 29 de febrero de 2024.

“Estamos entusiasmados de que nuestros clientes aprovechen esta nueva y generosa oferta para ayudarlos a planificar su próximo crucero a algunos de los destinos más buscados del mundo”, dijo Andrea DeMarco, presidenta de Regent Seven Seas Cruises. “Con nuestro magnífico nuevo barco, Seven Seas Grandeur™, realmente tenemos la flota más lujosa del mundo™, que ofrece una amplia gama de viajes que incluyen experiencias altamente inmersivas incluidas. Con un servicio excepcional a bordo, un espacio incomparable en el mar, con nuestro alojamiento exclusivamente en suites y con veranda privada, y una excelente gastronomía servida en restaurantes bellamente diseñados, estamos brindando a los pasajeros todas las razones posibles para disfrutar de su próximo viaje con Regent”.

La mejora gratuita de 2 categorías de suite brinda a los pasajeros la oportunidad de disfrutar de suites que ofrecen aún más espacio y beneficios adicionales, como una noche de hotel antes del crucero incluida al reservar una suite Concierge, o el servicio de un mayordomo personal al hospedarse en una Penthouse Suite.

El lujo del todo incluido de Regent Seven Seas El lujoso todo incluido de Regent significa que los pasajeros pueden disfrutar de unas vacaciones en crucero relajadas, que incluyen excursiones en tierra ilimitadas, cocina gourmet en una gran variedad de restaurantes de especialidades y lugares para cenar al aire libre, excelentes vinos y licores, minibar en la suite reabastecido a diario, entretenimiento, acceso ilimitado a Internet, servicio de lavandería, propinas a bordo, traslados entre el hotel y el barco y una noche de hotel antes del crucero para los pasajeros que se alojen en suites de nivel Concierge y superiores.

Regent Seven Seas Cruises ha destacado una serie de viajes cautivadores para ayudar a planificar la próxima experiencia en el crucero de los sueños con verdadero lujo todo incluido.

A bordo del Seven Seas Explorer Flores, torres y templos.

De Tokio a Tokio.

Salida 5 de marzo de 2025 – 14 noches.

15 % de ahorro.

Los pasajeros podrán disfrutar de los colores primaverales de Japón con un crucero de ida y vuelta desde Tokio que visita Kioto, Seúl y Shanghai con dos días navegando por el Mar de China Oriental. Con hasta 44 excursiones en tierra incluidas, los pasajeros podrán sumergirse en los impresionantes y antiguos santuarios de Kioto, deslumbrarse con el Changdeokgung en Seúl, declarado Patrimonio de la Humanidad, y empaparse del esplendor de Shanghai con paseos por el legendario paseo marítimo, conocido como el Bund. Podrán explorar la Ciudad Vieja para ver el Jardín Yuyuan de 400 años de antigüedad, conocer la historia de la ciudad en el Museo de Historia de Shanghai y disfrutar de comida callejera dondequiera que vayan, desde pasteles de concha de cangrejo hasta albóndigas. El crucero comienza y termina en la bulliciosa metrópolis de Tokio, donde se pueden explorar templos históricos como Senso-ji, visitar el glorioso Palacio Imperial, comprar hasta hartarse en Ginza y tomarse un selfie en el cruce de Shibuya.

Seven Seas Grandeur Tierras antiguas y lugares históricos.

De Atenas (El Pireo) a Estambul.

Salida 30 de mayo de 2024 – 12 noches.

20 % de ahorro.

Este crucero a bordo del barco más nuevo de Regent se despide de la histórica Atenas (El Pireo), hogar de maravillas tan magníficas como: la Acrópolis, el Partenón, las sinuosas calles atmosféricas de Plaka y el Templo de Atenea Niké, antes de hacer escala en Grecia. Paraísos como Mykonos, Gythion, Katakolon y la exuberante y romántica isla de Corfú, con su pintoresco paisaje costero, playas solitarias y pueblos de estilo Adriático. Lo siguiente en el viaje es la pintoresca Dubrovnik, Croacia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y Kotor, Montenegro. Luego, Seven Seas Grandeur se dirige a Santorini, Grecia y la metrópolis clásica de Éfeso (Kusadasi), Turquía, antes de hacer escala en Kavala/Philippi, Grecia, y pasar la noche en Estambul, Turquía, para completar la navegación. Los pasajeros pueden disfrutar de hasta 81 excursiones en tierra incluidas, entre las que se incluyen la oportunidad de saborear delicias y vinos locales croatas y griegos, o explorar las maravillas otomanas de Estambul.

Seven Seas Mariner Maravillas nórdicas.

De Copenhague a Ámsterdam.

Salida 23 de julio de 2024 – 20 noches.

20 % de ahorro.

Con hasta 66 excursiones en tierra incluidas, este viaje es un festín para los sentidos, con escalas en Dinamarca, Suecia, Noruega, Escocia y los Países Bajos, con pernoctaciones en Oslo y Ámsterdam. Los puntos destacados incluyen la cosmopolita Kristiansund de Noruega con su atmósfera cultural y tranquila, su combinación de arquitectura contemporánea y tradicional y su belleza natural. Mientras tanto, en Hammerfest, se pueden observar los renos, a la vez que se camina hasta la cima del monte Salen para disfrutar de vistas panorámicas del fiordo. Explorar las ruinas de la Edad de Piedra, los páramos cubiertos de brezos y las escarpadas tierras altas escocesas en Lerwick, capital del archipiélago de las islas Shetland, y a poca distancia de Ámsterdam, IJmuiden tiene playas, dunas de arena y paisajes pintorescos, así como el mercado de pescado más grande del país. Se considera la puerta de entrada de Holanda Septentrional al Mar del Norte, al principio de un canal que conduce directamente a la capital de Holanda.

Seven Seas Navigator Maravillas asiáticas y delicias árabes.

De Bangkok a Abu Dabi.

Salida 5 de abril de 2024 – 20 noches.

20 % de ahorro.

Este crucero, que comenzará con una noche en Bangkok, Tailandia, también deleitará a los pasajeros con maravillas asiáticas y árabes, como Singapur, Malasia, Sri Lanka, India y los Emiratos Árabes Unidos. Una parada en Ko Samui, Tailandia, ofrece deslumbrantes arrecifes de coral y bosques tropicales vírgenes, mientras que en la histórica capital de Malasia, Kuala Lumpur (Port Klang), los huéspedes pueden explorar restos coloniales, mercados locales y una fusión de culturas en colisión. El Seven Seas Navigator pernocta en Penang, Malasia y Phuket, Tailandia, y con hasta 64 excursiones en tierra incluidas, hay tiempo para disfrutar de las bulliciosas ciudades de Mumbai, India y el hogar de los tradicionales zocos árabes, Dubai, Emiratos Árabes Unidos.