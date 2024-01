Zero Latency ha superado los 3,5 millones de jugadores en el mundo

Los juegos de realidad virtual están integrándose a la industria del gaming paso a paso, generando cada vez más interés y expectativa en los jugadores. Los videojuegos VR de zombies se encuentran entre los más jugados por los gamers de todo el mundo debido a que ofrecen experiencias inmersivas, emocionantes y terroríficas.

Un ejemplo de éxito con este tipo de videojuegos es Outbreak, una experiencia virtual y juego de zombies creado por Zero Latency que ha superado a nivel global los 3.5 millones de jugadores. Este juego está basado en un mundo posapocalíptico y los shooters modernos.

Outbreak, experiencia virtual en un apocalipsis zombie A finales del 2023, Zero Latency inició la promoción de su nuevo juego VR Outbreak, el cual consiste en una exploración y experiencia virtual basada en un apocalipsis zombie. Este juego ha supuesto un revulsivo y ha permitido a la empresa romper records con más de 3.5 millones de jugadores de todo el mundo, conectados en sus salas en España y en más de 30 países.

Outbreak es un mundo en el que los zombies han conquistado gran parte de la población humana tras la propagación de un virus. El objetivo principal de los jugadores es resistir oleadas de seres mutantes en una experiencia que dura en torno a 1 hora en su conjunto. Estas oleadas se hacen cada vez más difíciles a medida que pasa el tiempo, generando emoción y terror en los participantes y espectadores.

Las salas de Zero Latency para jugar Outbreak tienen en torno a 200 metros cuadrados, lo cual permite a los jugadores moverse con total libertad. En Outbreak, pueden jugar hasta 8 personas en simultáneo, trabajando en equipo para superar todas las oleadas de zombies y completar el desafío final.

La experiencia virtual y su crecimiento en los videojuegos Los primeros videojuegos surgieron hace pocas décadas con mecánicas simples y gráficos no muy diferentes al blanco y negro de los televisores tradicionales. Sin embargo, esta industria creció a un ritmo impresionante a tal punto que comenzaron a surgir los primeros videojuegos VR en salas privadas y consolas portátiles.

La realidad virtual forma parte de las ideas futuristas más emocionantes del ser humano, ya que permite al mismo sumergirse por completo en mundos digitales alternativos y/o ficticios. Los videojuegos de apocalipsis zombies, por ejemplo, introducen a los jugadores en mundos alternativos devastados por virus mutantes.

Gracias a los nuevos avances en equipos y software VR, estos sienten que viven esa experiencia apocalíptica de película. Actualmente, la experiencia virtual es accesible para todos los usuarios, especialmente en España donde empresas como Zero Latency construyen nuevas salas VR y publican juegos revolucionarios como Outbreak. Es importante destacar que Zero Latency tiene sedes en Madrid, Terrassa, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Málaga, Xanadú y L’eliana.

Las salas de experiencia virtual de Zero Latency están disponibles para realizar fiestas, eventos corporativos y celebraciones especiales. Estas salas tienen juegos de zombies como Outbreak y shooters reconocidos como Far Cry VR.