La Bio-Osteoplastia facial, una técnica pionera desarrollada por el Dr. Mauricio Verbauvede

El mundo de la medicina estética está a punto de ser testigo de un hito significativo con la presentación de la Bio-Osteoplastia, una técnica revolucionaria desarrollada por el Dr. Mauricio Verbauvede. Este avance será presentado el día 8 de marzo de 2024 en el curso de medicina estética de la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética) La Bio-Osteoplastia representa un salto cualitativo en los tratamientos estéticos faciales, siendo una técnica mínimamente invasiva que se enfoca en redefinir áreas específicas del rostro como pómulos, ángulo mandibular, mentón, nariz y fosa temporal. Su principal objetivo es equilibrar asimetrías y rejuvenecer el rostro mediante la restauración del volumen óseo perdido, una característica que la distingue de otros tratamientos existentes.

Destaca por su técnica de osteoinegración, que se realiza mediante inyecciones profundas sobre el hueso y logrando resultados estéticos superiores en comparación con tratamientos alternativos.

Una de las ventajas más significativas de esta técnica es su biocompatibilidad y la capacidad para complementar o no interferir con tratamientos o cirugías, como el lifting facial. Esta flexibilidad la posiciona como un tratamiento independiente o un complemento ideal para procedimientos quirúrgicos, ofreciendo una versatilidad única en el campo de la estética facial.

La Bio-Osteoplastia facial se distingue por su larga duración, con efectos que pueden perdurar más de cinco años, y por la biocompatibilidad de los materiales utilizados, que minimiza el riesgo de rechazo y reacciones adversas. Además, los resultados mantienen su forma y volumen a lo largo del tiempo, presentándose como naturales y armoniosos. Lo notable de este tratamiento es que es mínimamente invasivo, no requiere cortes ni cicatrices, y tiene una duración prolongada.

El Dr. Verbauvede, con su técnica de Bio-Osteoplastia Facial, no solo está cambiando rostros, sino también reformulando la manera en que se entiende la estética facial en el siglo XXI. Su compromiso no es solo con la eficacia y seguridad del procedimiento, sino también con respetar y realzar la belleza natural de cada individuo. En una era donde los procedimientos estéticos suelen ser invasivos y con largas recuperaciones, la Bio-Osteoplastia facial emerge como una alternativa refrescante y prometedora, marcando una nueva era en la estética facial.