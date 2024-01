La Fundación Luz Solidaria ayudó a más de 250 familias afectadas por la pobreza energética en 2023

Las ayudas se han centrado en paralización de cortes de luz, incluyendo el pago de facturas para evitar los cortes, además de defensa de derechos de personas vulnerables, tramitación de ayudas y asesoramiento gratuito La Fundación Luz Solidaria, entidad sin ánimo de lucro que lucha contra la pobreza energética y otros fines sociales a través de la colaboración con empresas y entidades del tercer sector, ha cerrado el año 2023 atendiendo a 251 familias diferentes con un total de 576 acciones llevadas a cabo contra la pobreza energética desde el inicio de su actividad. entre las que destacan 22 paralizaciones de cortes de luz o 129 facturas pendientes asumidas por la fundación.

Usuarios atendidos desde la Fundación Luz Solidaria

Entre las familias atendidas por la fundación, más del 32 % son familias con niños menores y más del 14 % son familias con alguna persona con discapacidad o en situación de dependencia.

Una de las familias es la de María Dolores, de Rubí (Barcelona), con dos hijos a su cargo y una situación precaria, que se muestra muy agradecida a la fundación, señalando que "saber que alguien nos ayuda a evitar que nos corten la luz supone un gran alivio para mi familia. Acumulaba facturas pendientes que no podía pagar y tenía el aviso de corte de luz. La asociación ASAV Rubí me informó que Fundación Luz Solidaria podía ayudarme y gracias a ellos pude solucionar el problema. La ayuda de estas entidades ha sido vital para que pudiera tirar adelante con mis hijos".

Otra familia auxiliada por la fundación es la de Juan Manuel Delgado, que tiene una discapacidad del 70% y vive en Canarias con su mujer e hija de 10 años, ambas enfermas. ‘’Garantizar la luz es básico para el tratamiento y los medicamentos de mi hija. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para poder comer y pagar facturas básicas y estuvieron a punto de que nos cortaran la luz hasta que Fundación Luz Solidaria nos ayudó a pagar los importes pendientes. Gracias a ellos y al bono social gestionado por su parte, ahora pagamos muy poquito y podemos destinar los recursos a pagar alimentos y medicamentos'', ha manifestado Juan Manuel.

II Cena Benéfica de la Fundación Luz Solidaria

Para recaudar fondos contra la pobreza energética y otros fines sociales, la Fundación Luz Solidaria celebrará el próximo jueves 29 de febrero a partir de las 20:00 horas en el Museo del Ferrocarril de Madrid (Paseo de las Delicias 61) su II Cena Benéfica. Los beneficios irán destinados al programa contra la Pobreza Energética de la Fundación Luz Solidaria, al programa de ayuda a personas con discapacidad de la Fundación Lukas y al programa de promoción de hábitos saludables en la infancia de la Gasol Foundation.

La presidenta de la Fundación Luz Solidaria, Isabel Jiménez, ha remarcado que "estamos viendo cada día que la pobreza energética afecta casi siempre a los mismos colectivos: hogares con menores o que tienen algún miembro de la unidad familiar con discapacidad o enfermedades crónicas, personas mayores solas con pensiones mínimas, etc. Por este motivo, hemos impulsado la segunda edición de la Cena Benéfica con el objetivo de destinar recursos para luchar contra la pobreza energética, pero también ayudar a personas con discapacidad y familias con menores".

8 millones de personas no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares en 2022

Según datos extraídos del "Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2022" que se ha hecho púbico recientemente y que ha sido elaborado por investigadores de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, 8 millones de personas no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares. Esto supone el 17,1% de los españoles, un porcentaje que ha aumentado, ya que en el 2021 la pobreza energética afectaba al 14,3% de la población.

Según Eurostat, España (en la sexta posición) y Portugal (quinta) están entre los países con más dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Ambos son únicamente superados por Bulgaria, Chipre, Grecia y Lituania en la clasificación de países de Europa, donde la media de pobreza energética fue del 9,3% en 2022.