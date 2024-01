Philadelphia Convention & Visitors Bureau recomienda cinco maneras de explorar los alrededores de Filadelfia en Semana Santa

La Ciudad del Amor Fraternal es el destino perfecto para una escapada de Semana Santa de 3-4 días, para disfrutar de su aire libre y de sus atracciones y actividades para todos los públicos. Aquí hay 5 razones para explorar Filadelfia y pasar una Semana Santa inolvidable 1. Explorar las atracciones familiares de Filadelfia

Filadelfia es un destino perfecto para familias con niños, ya que alberga una enorme variedad de atracciones y actividades para todos los gustos. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Naturales, en Benjamin Franklin Parkway, es una opción ideal para los niños. Fundada en 1812, cuenta con una exposición sobre dinosaurios con muestras impresionantes, mientras que en el exterior hay un centro de descubrimiento infantil para explorar. Entre las actividades adicionales del museo se incluyen espectáculos con animales vivos y charlas sobre la naturaleza, así como eventos especiales como el Wild Wizarding Weekend, el Bug Fest, el Paleopalooza, el Animal Superhero Weekend y los Xtreme Science Days, entre otros.

Para seguir descubriendo este lugar recomendamos comer en Craft Hall, votado como el Mejor Bar para Padres, presenta una zona de juegos cubierta con temática pirata para los niños y una gran variedad de grifos de cerveza artesanal elaborada in situ para los adultos. Y uno de los lugares más interesantes es Please Touch Museum, que ha revelado su nuevo tema para todo el año -Un mundo lúdico-, diseñado para ofrecer oportunidades de aprendizaje a los niños pequeños y a las familias. De enero a mayo de 2024, Namaste India fomentará la conciencia global y la apreciación cultural, trayendo las maravillas de la India al Museo, con el objetivo de inspirar a los visitantes a comparar las similitudes y diferencias entre sus vidas y las de los niños del país de la India.

2. Disfrutar del mural "Mural Capital of the World"

Filadelfia es reconocida como la "Capital Mundial de los Murales": es el momento perfecto para pasear por sus barrios y conocer sus historias a través del arte público callejero con una visita guiada de Mural Arts Philadelphia. Para las familias con niños, por ejemplo, una buena opción es unirse a una de las diversas visitas guiadas, disponibles a pie, en tranvía, en tren o en Segway. Mural Arts Philadelphia involucra a las comunidades en hasta 100 proyectos de arte público cada año, que se suman a una colección de más de 4.400 murales actualmente expuestos por toda la ciudad. Para los amantes de la arquitectura, una excursión para aprender más sobre la fascinante arquitectura de Filadelfia es muy recomendable, ya que la ciudad cuenta con el mayor número de edificios históricos de todo Estados Unidos.

3. En bicicleta por Filadelfia

Ir en bicicleta por Filadelfia es una forma estupenda de explorar los pintorescos senderos y parques de la ciudad, a la vez que una manera sostenible de desplazarse de un barrio a otro, gracias a su amplia red de carriles bici. Por ejemplo, en Fairmount Park la gente puede pedalear fuera de la carretera durante kilómetros, y subir la colina hasta la meseta de Belmont, en West Fairmount Park, para descansar mientras disfruta del horizonte de Filadelfia. El sendero del río Schuylkill se extiende a lo largo del río durante 40 km desde el sur de Filadelfia hasta Manayunk y serpentea junto a Boathouse Row por Kelly Drive.

4. Visitar los jardines de Longwood en la campiña de Filadelfia

La primera forma de disfrutar del aire libre de Filadelfia es hacer una excursión a la campiña de Filadelfia y explorar Longwood Gardens, uno de los jardines más significativos y bonitos de Estados Unidos. Abierto todo el año, Longwood Gardens alberga exposiciones estacionales en las que destacan diferentes tipos de follaje. Hasta marzo, el 24 Winter Wonder muestra la belleza que florece durante el invierno, para después conducir a los visitantes a un cálido y colorido oasis en el interior de su Conservatorio. Del 30 de marzo al 5 de mayo, con la llegada de la primavera, Longwood Gardens acoge Spring Blooms, donde los visitantes pueden respirar aire fresco mientras ven las flores primaverales. Además, el 30 de marzo se celebra en Longwood Gardens una interesante clase de fotografía, para aprender más sobre este arte mientras se está rodeado de un entorno mágico.

5. Descubrir por qué la región de Filadelfia es la capital americana de los jardines

Escápate del bullicio de la ciudad y disfruta de un momento de paz y descanso en Franklin Square. Una de las cinco plazas originales de William Penn, el parque Franklin Square está lleno de historia y rebosa diversión para todos. Bordeando el distrito histórico de Filadelfia y los vecindarios Old City y Chinatown, el parque ofrece a los visitantes y residentes siete acres de naturaleza tranquila, el colorido Parx Liberty Carousel, el exclusivo campo de minigolf Philly y el famoso SquareBurger, todo centrado alrededor de la fuente bellamente restaurada que fue construida en 1838.