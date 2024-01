Los imprescindibles après-ski, para él y para ella, que evocan al lujo silencioso

Estas son las 10 prendas que se necesitan para que los looks diarios sean versátiles, atemporales y con mucho estilo

Con el inicio del nuevo año, la vuelta a la rutina laboral tras la Navidad invita a explorar dentro del armario y adaptarlo a las nuevas tendencias del 2024. Y qué mejor que resguardarse de las bajas temperaturas con prendas que evocan el "momento esquí", pero directamente traídas al street style. Si se opta por tonos neutros, además, se convertirán en piezas clave para infundir de versatilidad y estilo a los looks.

En este contexto, Scotta 1985 ha identificado las piezas esenciales que no pueden faltar en el guardarropa para los meses invernales. Desde elementos básicos hasta prendas exclusivas, se fusionan tonalidades neutras con destellos vibrantes y en tendencia, combinando funcionalidad y elegancia para el día a día. Además, este año, la influencia del après-ski proveniente de los destinos invernales, se conjuga con la sofisticación y elegancia al más puro estilo "lujo silencioso". Es el momento perfecto para invertir en accesorios que no solo complementen el look, sino que también incorporen esta esencia relajada y de calidad a los conjuntos cotidianos.

5 imprescindibles para hombre esta temporada Una chaqueta sahariana La sahariana es una prenda que vuelve temporada tras temporada y que se convertirá en un básico del armario, ya que se adapta a diferentes ocasiones: desde un look casual hasta uno más formal, agregando un toque de distinción a cualquier conjunto.

Esta en color arena de Scotta 1985 es una prenda emblemática que fusiona estilo y funcionalidad con un toque de elegancia atemporal. Su versatilidad permite combinarla con distintas prendas, ya sea sobre una camiseta básica para un estilo más relajado o sobre una camisa elegante para una imagen más refinada. Es una pieza imprescindible para aquellos que buscan comodidad y elegancia en sus outfits diarios.

Un jersey de punto La prenda estrella del invierno siempre será un buen jersey, realizado con materiales que resguarden adecuadamente del frío. Este modelo de la marca Mod Wave Movement se alza como ese fondo de armario con un toque rompedor, por los bordados de cruces, que acompañará en los looks de street style.

Un botín de ante Los zapatos de ante destacan por su elegancia y su capacidad para elevar cualquier conjunto, sea cual sea la ocasión. En invierno, qué mejor que optar por esta opción de botín acordonado en tono camel de Glent. Elaboradas con materiales de alta calidad, estas botas ofrecen durabilidad y un ajuste cómodo para un uso prolongado.

Un reloj vintage Una pieza retro siempre trae consigo la elegancia clásica a la moda actual. Y este reloj de Joyas Antiguas Sardinero es el claro ejemplo de cómo unirse a la tendencia del metalizado en su máxima expresión: mezclando dorado y plateado en una joya única, que no solo lo convierte en un complemento funcional, sino que también es una declaración de estilo para eventos formales o, simplemente, para ir a la oficina.

Un paraguas para toda la vida En un día de lluvia, el paraguas se convierte en el accesorio estrella y, por supuesto, ¡no puede ser aburrido! Este modelo de Hunter tiene la combinación perfecta entre funcionalidad y estilo para resguardarse de la tormenta. Su color verde caqui lo hace combinable con cualquier look, ya sea más casual o elegante. Además, la calidad de sus materiales garantiza durabilidad y resistencia, mientras que su mecanismo de apertura automática facilita su uso con una sola mano.

5 imprescindibles para mujer esta temporada Un jersey Los tonos neutros siempre son un acierto a la hora de escoger un básico para el fondo de armario. Una buena idea es optar por un jersey en beige y camel, como el que ofrece la firma Simorra, con detalles en hilo metalizado, para darle vida a los looks más invernales.

Un plumífero largo diferente Este abrigo de la marca SKFK no solo es una prenda estilosa, sino también una declaración de compromiso con la moda sostenible. Su diseño clásico y su fabricación a partir de materiales reciclados lo convierten en una pieza ideal para aquellos que buscan una combinación entre moda y responsabilidad ambiental en su estilo de vestir.

Unas botas furry Los zapatos de borreguito son el diseño après-ski ideal para derrochar estilo tanto en las pistas como en el asfalto. Gaimo es la firma made in Spain que tiene las botas furry más calentitas de la temporada, disponibles en crudo y en negro.

Unos accesorios metalizados La tendencia metalizada se ha convertido en una de las más aclamadas por las fashion insiders desde la pasada temporada. Un simple coletero con detalles especiales, como este de You Are The Princess, o un bolso combinado en bronce y borrego, de Mustang, elevarán los looks más casuales (¡o los más formales!).

Un buen protector solar Con las bajas temperaturas, no se debe bajar la guardia en cuanto al uso de protector solar. La opción de GlowFilter ofrece una fórmula avanzada que combina protección y cuidado de la piel, convirtiéndola en una opción ideal para mantener una piel 10, incluso aplicándola antes del maquillaje.