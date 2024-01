El crisol de los grupos sociales

Todos los grupos sociales están formados por personas. Luego, ves a uno y ves a todos. Mi experiencia en ellos es que, no solo que “si quieres conocer a Juanillo dale un carguillo”, sino que Juanillo es Juanillo porque está rodeado de Juanillos en potencia que le dan pábulo. Podría sacar muchos ejemplos a relucir, pero solo arrancaré un pétalo al silencio para cumplimentar y dar consistencia a mi tesis.

Verán: "Estaba yo chapoteando en el charco de un convento de montañeros que creó un fulano a través del WhatsApp. Esto suele ocurrir cuando en un cenobio erupciona un cisma. Entonces, este engendro se llevó a sus apóstoles. Después de esto, todo aquel que quería formar parte de esta cofradía tenía que superar un examen. Y muchos no lo aprobaban porque, en principio, ponían el listón muy alto. En los ardorosos inicios de este monasterio solía haber mucha actividad montañera y esto atraía a más fieles. Aupado por las loas de sus feligreses y las apreturas de sus filas, el líder iba cogiendo aire. Pero el tiempo y los problemas de convivencia son una espina que pocos globos resisten. Entre otros: enfrentamientos, falta de implicación, informalidad, mala fe, cansancio, malas interpretaciones, etc. Y en una de esas surgió otra secesión de uno de sus miembros y montó otra capillita. Creo que fue Rousseau quien dijo que el hombre nace bueno y la sociedad lo malea. Yo estoy con Escrivá de Balaguer, cuando dijo aquello de:” Bienaventurado el que me hace la vida imposible porque ese me santifica”.

¿Usted qué opina?