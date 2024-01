Desde Belén

La “llama inextinguible” encendida en Belén sigue así prevaleciendo frente a la oscuridad del mundo, incluso en tiempos en los que las “matanzas de inocentes” parecen no dejar espacio para la esperanza.

La oración del Papa en los últimos días, especialmente durante las navidades, dan visibilidad a los sufrimientos que padecen millones de personas en Tierra Santa, Ucrania, Yemen o el Sahel, con el mensaje de que, “desde el pesebre, el Niño nos pide que seamos voz de los que no tienen voz: voz de los inocentes, muertos por falta de agua y de pan; voz de los que no logran encontrar trabajo o lo han perdido; voz de los que se ven obligados a huir de la propia patria”.