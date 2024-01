(In)competencias

Según tengo entendido (no soy jurista), una de las competencias del Tribunal Constitucional (TC) es la de resolver recursos de amparo contra decisiones judiciales, a tenor de lo que reza el artículo 44 de la Ley Orgánica que lo regula, siempre, y esto es lo esencial, que dichos recursos denuncien la vulneración de derechos y libertades fundamentales. Siendo así, el TC no puede interferir, teóricamente, en la calificación de las penas de las sentencias de órganos jurisdiccionales (el TC no lo es), ni valorarlas, ni modificarlas y, aún menos emitir veredictos, sino, en todo caso, anular total o parcialmente sus efectos, siempre que atenten contra derechos fundamentales, por las razones argüidas anteriormente, lo que llevaría, deduzco, a la repetición de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales afectados, pues, de lo contrario, en la práctica, se convertiría en un tribunal sentenciador.

En consecuencia, no puede ser una última instancia de casación, dado que esa función, creo, está atribuida al Tribunal Supremo (TS). No obstante, recientemente, y no es la primera vez, ni probablemente la última, el TC ha enmendado una de las sentencias del TS —la referida a Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, enjuiciado por agresión física a un policía—, basándose, esencialmente, en la siguiente argumentación, según reza su nota informativa: “De ese modo, concluye (el pleno) que, desde la perspectiva axiológica derivada de los criterios que informan el ordenamiento constitucional, la interpretación controvertida, conforme a la cual pervive la pena de prisión y las consecuencias accesorias vinculadas a ella, cuando es inferior a los tres meses resulta una interpretación imprevisible contraria al art. 25.1 CE, ya que utiliza un soporte axiológico ajeno al principio constitucional de proporcionalidad por implicar un desproporcionado sacrificio que produce un patente derroche inútil de coacción”.

Para entendernos, el citado exdiputado, tras el anteúltimo recurso de amparo, este ante el TS, fue condenado a un mes y quince días de prisión por la agresión probada —desestimando sus pretensiones de que sus actos fueron una manifestación del derecho de reunión, su alegación de que el tribunal que le enjuició no era imparcial y su alegato de que no se había respetado la presunción de inocencia, que, a su parecer, la sentencia lesionaba—, a la que se vinculaba una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (poder presentarse a elecciones como candidato) durante el tiempo de duración de la condena. Cabe señalar que el condenado nunca argumentó en ninguna de sus iniciativas judiciales, incluida la petición de amparo ante el TC, su desacuerdo con la proporcionalidad de la pena dictada por los órganos jurisdiccionales, sino con la desproporción que, a su parecer, constituía el haber sido despojado de su acta de Diputado —iniciativa tomada por la presidencia del Congreso de los Diputados, derivada, se supone, de la inhabilitación; pero que, en todo caso, no forma parte de la sentencia—.

De este modo, el TC ha resuelto a favor del condenado en una pretensión que el recurso de amparo presentado por el mismo no había planteado, rectificando para ello la sentencia del TS. De tal manera que el TC, no pudiendo o no queriendo, entiendo, pronunciarse sobre un acto político (la privación de su acta de Diputado), que es por el que reclamaba en amparo el condenado, dicta una resolución en la que satisface algo no requerido, vinculando, indirectamente, pero de facto, la condena accesoria de inhabilitación a la pérdida de la condición de Diputado. Y siendo que, según el TC, la sustitución automática de la pena de prisión por multa —por ser inferior a tres meses— hace que la inhabilitación, ligada a la prisión, decaiga, supongo que el condenado no tardará mucho en solicitar responsabilidades y compensaciones por la pérdida de su acta de Diputado la pasada legislatura.

Así, podría dar la impresión de que quien ha hecho un “desproporcionado sacrificio” interpretativo y corrector (“reescribiendo” el recurso de amparo) ha sido el TC, que, probablemente, producirá “un patente derroche inútil” de recursos y, sobre todo, de credibilidad respecto de la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, porque la “perspectiva axiológica” (valorativa, para entendernos) del TC considera, en un mismo párrafo de su nota informativa (nº 4/2024), que lo que es una “interpretación controvertida” —discutible y opinable, por tanto— es, dos líneas después, “una interpretación imprevisible contraria al art. 25.1 de la Constitución Española (“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”) o argumenta con una tautología, al establecer que la sentencia del TS atenta contra el principio de proporcionalidad constitucional porque es desproporcionada. Dicho en un lenguaje accesible, los efectos de la resolución del TC son que la inhabilitación para poder presentarse a elecciones —como consecuencia de la pena de prisión decretada por la agresión probada a un policía por el mismo período de la condena— queda anulada por haber sido sustituida la prisión por una multa, con lo que el delito por lesiones deja de serlo en la práctica para convertirse en una infracción administrativa de menor entidad y consecuencias que equivocarse, sin ir más lejos, al cumplimentar la Declaración de la Renta.

En nuestro país hay dos tipos de tribunales, unos jurisdiccionales, pertenecientes al Poder Judicial, conformado por jueces, que acceden al cargo por oposición (lo que garantiza su independencia), y otro, el TC, configurado por medio de jurisconsultos (algunos procedentes de la judicatura) con categoría de magistrados, cuyos nombramientos son directa o indirectamente políticos (elegidos y propuestos por Senado, Congreso, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial). La organización de los primeros es, sin duda, como corresponde, a mi juicio, escrupulosamente garantista: las decisiones de los Juzgados de Primera Instancia pueden ser recurridas en las Audiencias Provinciales, las de estas, en los tribunales superiores de justicia de las distintas Comunidades Autónomas, las de estos, ante el TS, las de este, ante los tribunales de la Unión Europea (Superior de Justicia y Derechos Humanos) y las de estos, en su caso, ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional u otras instancias supranacionales. En cambio, las resoluciones o dictámenes del TC no están sujetos a control externo nacional, pues, según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, “en ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben; asimismo podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia” (art. 4.1), y, además, “las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado” (art. 4.2). De modo que, en la práctica, el TC es una instancia independiente del poder judicial y de su autoridad, plenamente dependiente, por origen, del político, autárquica desde el punto de vista competencial y jurisdiccional y revestida de potestad para modificar o anular cualquier sentencia de los órganos jurisdiccionales, siempre que, en su autosuficiencia, estime que se han vulnerado derechos fundamentales. Parafraseando nuestro rico refranero, con estos mimbres…, el choque institucional está servido, máxime cuando la mayoría abrumadora de los poderes del Estado son, por procedencia, políticos (Gobierno, Cortes Generales, Fiscalía General del Estado, TC y la amplia panoplia de cargos que dependen de estos, todos ellos sometidos al primero en mayor o menor medida), y uno de ellos se arroga la capacidad de ser una última instancia judicial, un “Tribunal Supersupremo”.

Dejar las garantías jurídicas de un Estado de derecho, exclusivamente, a la buena fe, el buen hacer, la honradez o la honestidad (bienes más escasos que el agua dulce) que se les suponen a las personas que ostentan los cargos no tiene apariencia de racional, ni de conveniente, ni, desde luego, de justo y, aún menos, de democrático.