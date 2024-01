Los escape room de Influx permiten experimentar viajes en el tiempo

La experiencia de un escape room es una de las actividades más demandadas en España y Europa, a tal punto de tener que reinventarse de manera continua para seguir ofreciendo las mejores experiencias a los usuarios.

Influx Escape Games es un novedoso centro de escape rooms de aventura y acción en vivo, ubicado en Madrid, para todo público. Se trata de una experiencia en la que los participantes vivirán una aventura extraordinaria enfrentándose a una serie de desafíos, desde acertijos, enigmas y juegos personalizados, siguiendo una historia determinada en una escenografía pensada para sumergirse de lleno en el momento.

Beneficios de participar en un escape room Las salas de escape fomentan el trabajo en equipo, ya que cada participante debe interactuar con sus compañeros para poder resolver las pruebas a las que se enfrentan durante los 60 minutos de la experiencia para lograr escapar. La comunicación, comunicación y apoyo son factores esenciales para superar los obstáculos, al igual que hacer uso del ingenio, la lógica y la creatividad, lo que, a su vez, ayuda a ejercitar la mente.

Al estar en un escape room, los participantes dejan atrás todas las preocupaciones y pensamientos generales que no estén relacionados con los retos a los que se enfrentan para lograr salir de la sala. Además, en estas experiencias, los teléfonos móviles no son permitidos, de manera que se sumergen de lleno en la aventura sin tener contacto con el mundo exterior.

Este tipo de actividades también fomenta el fortalecimiento de lazos entre los miembros del equipo, incentiva el saber trabajar bajo presión, pone a prueba la capacidad de atención de cada jugador, ejercita la memoria y garantiza una hora llena de diversión y escape de la rutina diaria.

Las temáticas de las salas de escape Las escape rooms de Influx se centran en Axel Siltobark, fundador de los laboratorios Influx y creador de una máquina del tiempo que permite a los jugadores adentrarse en sus instalaciones, viajar en el tiempo y tener la oportunidad de vivir dos experiencias: La Magia del Oriente y El Secreto de Amerinda.

En la sala de escape Siltobark: La Magia del Oriente, los participantes deberán enfrentarse a misteriosos obstáculos para encontrar un legendario objeto de gran valor, capaz de ayudar a Siltobark. Mientras que, en la sala de escape de El Secreto del Oriente, el Dr. Siltobark cometió un error de cálculo en uno de sus viajes del tiempo, perdiéndose, al igual que su compañera Amerinda, quien fue tras su búsqueda.

Para salvar a Siltobark y a Amerinda, los jugadores deberán contactar a la compañera y ayudarla a recuperar su alma, la cual fue atrapada en una reliquia. En adelante, deberán recorrer los pasos de Amerinda hacia la época oscura y medieval, llena de misterios y supersticiones.

Hoy en día, los escape rooms son uno de los planes más solicitados para disfrutar de un día diferente con familiares y amigos, donde no solo se pondrá a prueba las habilidades individuales de cada jugador, sino también la capacidad de trabajar en sinergia con otras personas.