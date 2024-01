Masia Can Tomàs ofrece un menú renovado y un equipo fortalecido para dar la bienvenida a la temporada de calçots

Al iniciar la aclamada temporada de calçots en Cataluña, Masia Can Tomàs, antes conocida como Bodega Tomàs Can Barata, se enorgullece de presentar un menú especial que honra esta tradición. Con la guía del chef y propietario Eduard Tomàs, el restaurante revela no solo una propuesta culinaria excepcional, sino también la fortaleza de un equipo consolidado, con la presencia continua de Juan Maqueda, Director de Restaurante desde los inicios, y la reciente incorporación de José Gual como Jefe de Cocina. El cambio de nombre y la nueva incorporación en los fogones refuerzan la visión de ofrecer una experiencia gastronómica plena, donde los sabores locales y de temporada son los protagonistas.

La nueva identidad de Masia Can Tomàs Ubicado en un lugar privilegiado entre Sant Cugat del Vallès, Sabadell y Sant Quirze, muy cerca de Barcelona, Masia Can Tomàs se distingue por su entorno único y su compromiso con la autenticidad de la cocina catalana. La transformación de su identidad y la evolución en la dirección culinaria son testimonio de su misión de ofrecer experiencias gastronómicas memorables, centradas en los sabores locales y de temporada.

Temporada de calçots en Masia Can Tomàs El menú de calçotada, a un precio accesible de 34,50 € por persona, es una celebración de la cultura catalana. Empieza con entrantes como calçots o alcachofas a la brasa, seguido de una selección de platos principales que incluye desde la tradicional butifarra de payés con judías del ganxet hasta opciones premium como el entrecot de ternera y el chuletón de vaca vieja. Con opciones veganas disponibles, el menú asegura que todos los comensales disfruten de lo mejor de la cocina catalana. Los postres caseros, pan y bebida completan esta experiencia gastronómica en un ambiente que refleja la calidez y tradición de la región.

Acerca de Masia Can Tomàs Formando parte del Grup Tomàs y bajo la dirección del chef Eduard Tomàs, Masia Can Tomàs es un baluarte de la cocina tradicional catalana. El restaurante promete una experiencia culinaria arraigada en la calidad y la autenticidad.