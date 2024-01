Evaporalia, una firma especializada en climatizadores evaporativos

La crisis ambiental se ha agravado de forma exponencial y, por este motivo, tanto las empresas como la ciudadanía en general, deben llevar a cabo acciones concretas para combatir el avance del cambio climático, la deforestación, y la contaminación del aire.

Ya no se trata únicamente de compartir imágenes en redes sociales sobre las catástrofes medioambientales que sufre el mundo, sino de concretar acciones reales para contrarrestar lo que sucede. Este es el trabajo que se propone desde Evaporalia, la compañía que ha lanzado una marca de climatizadores evaporativos en busca de promover la eficiencia energética mediante un sistema sostenible, ecológico, seguro y de última generación.

Qué son los climatizadores evaporativos y cuáles son sus principales ventajas Un climatizador evaporativo es un sistema de refrigeración que tiene por objetivo enfriar el aire utilizando el agua como refrigerante natural. Los climatizadores evaporativos resultan ideales para los climas secos, ya que humidifican el aire y construyen ambientes que destacan por sus elevados niveles de frescura.

Los climatizadores evaporativos proporcionan múltiples beneficios que ayudan a mitigar la crisis ambiental del presente. A través de estos aparatos se consiguen reducir las emisiones de CO₂ y de gases de efecto invernadero, ya que liberan aire puro, limpio y libre de químicos o aditivos.

Además, con los climatizadores evaporativos se logra establecer un importante ahorro de energía, debido a que estos refrigeradores consumen un 80 % menos que los sistemas de aire acondicionado, absorbiendo solamente entre 60 y 180 vatios.

Teniendo en cuenta los climatizadores evaporativos precisan de una ventilación continua y que el aire pasa de forma constante por sus filtros, este mecanismo no solo mantiene los espacios frescos y húmedos, sino que también ayuda a promover el cuidado de la salud, evitando las dolencias en el cuerpo y las molestias en la garganta.

Las cualidades de Hi Cool, la marca de climatizadores evaporativos de Evaporalia Evaporalia ha desarrollado su propia línea de climatizadores evaporativos y lleva el nombre de Hi Cool, la cual destaca por ser eficiente, económica y sostenible, siendo además la primera marca española de climatizadores evaporativos.

El funcionamiento de Hi Cool se basa en 3 factores esenciales: aire, agua y tecnología. Cada uno de estos aparatos dispone de motores inverter (motores que promueven el ahorro energético) y también de un sistema de control avanzado que tiene la capacidad de controlar una amplia variedad de parámetros para evitar errores durante la actividad del equipo.

Por su parte, los climatizadores evaporativos de Evaporalia son tendencia en el mercado porque cuentan con un mecanismo de desinfección ultravioleta que elimina los virus y las bacterias, pueden resistir condiciones adversas, incluyen un tratamiento específico contra la radiación solar y garantizan un adecuado rendimiento de saturación y filtrado de aire gracias a sus paneles de última generación.

Ante un mundo convulsionado por el avance de la contaminación ambiental, diseñar y comercializar herramientas innovadoras que ayudan a combatir lo que ocurre, resulta fundamental. Con los climatizadores evaporativos de Evaporalia, la pelea por un planeta más limpio y sostenible es posible.