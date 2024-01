Can Font de Muntanya, un lugar ideal para realizar actividades de team building

En el sector empresarial, el team building se ha convertido en una de las estrategias esenciales para dirigir el rumbo de cualquier empresa. En estas reuniones se planifican actividades colectivas y se toman decisiones que mejoran la eficiencia del equipo de trabajo, la cohesión grupal y, en general, las relaciones entre los miembros.

Por todo esto, es importante escoger un lugar apropiado para realizar estos encuentros, que promueva un ambiente tranquilo, creativo y agradable. En este contexto, destaca Can Font de Muntanya: un sitio versátil ideal para desarrollar cualquier actividad corporativa para grupos pequeños.

El parque natural ideal para team building y reuniones de pequeños grupos Can Font de Muntanya es una finca de 120 hectáreas, ubicada en la población de Cruïlles, en el Baix Empordà. El principal atractivo de esta propiedad radica en estar adentrada en la naturaleza del Parque Natural del macizo de las Gavarres, a una altitud de 250 metros.

En esta sección de la corteza terrestre, que se extiende desde cerca de la Costa Brava hasta Girona, se puede disfrutar de un magnífico entorno que incentiva a reconectar con la naturaleza. En medio de toda esta belleza paisajística, Can Font De Muntanya se convierte en una excelente opción para team building y reuniones de pequeños grupos empresariales, de entre 8 y 10 personas.

En este sentido, la propuesta resulta ideal para grupos directivos y para áreas o departamentos de trabajo, ya que el lugar es propicio para la creación de nuevas ideas, elaboración de proyectos futuros, análisis de resultados, creación de estrategias y mucho más. A su vez, el ambiente de esta finca es perfecto para salir de la rutina corporativa, alejarse del entorno de oficina y disfrutar de un maravilloso tiempo de calidad en equipo.

Espacios y servicio acondicionados para reuniones exitosas El equipo de Can Font de Muntanya se propuso ofrecer la mejor experiencia para que cada evento pueda ser una ocasión especial. Por tal razón, los espacios de la finca se pueden adaptar a todo tipo de reuniones o actividades para pequeños grupos, buscando siempre que sean a medida de las exigencias y deseos de los clientes.

La propiedad dispone de instalaciones preparadas para desarrollar encuentros de tipo empresarial, como charlas para directivos y presentaciones. También cuenta con una sala con proyector, ideal para hacer pequeñas conferencias.

Por otro lado, estos ámbitos destacan por la originalidad. En ellos se encuentran muebles elegantes y cómodos, rodeados de una fascinante decoración y de una iluminación ideal, que sumerge a los participantes en un ambiente de relajación y confort.

Adicionalmente, la finca ofrece un servicio gastronómico exclusivo en el que los comensales tienen acceso a una exquisita carta. Sus platos, llenos del sabor de los ingredientes del huerto ecológico de la finca, llevan a los visitantes a tener una experiencia gastronómica única.