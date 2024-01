El marketplace Miravia es ideal para las marcas de moda y lujo

En el terreno del comercio digital, los marketplaces se han convertido en el epicentro de un crecimiento impresionante. Tal es su impacto que, recientemente, se ha observado que el 100 % de los compradores online han comprado alguna vez en estas plataformas. Esto se traduce en un 78 % de ciudadanos españoles en el rango de edad de 16 a 70 años.

En este escenario plagado de marketplaces - especialmente de ofertas, lowcost y bajo precio -, Miravia (el marketplace de gama alta de Alibaba Group) se ha convertido en un lugar ideal para las marcas de moda y lujo, diferenciándose del resto de plataformas que apuestan por la guerra de precios y posicionamiento de producto de gran consumo.

Con foco en personalización, experiencia y optimización a través de datos compartidos en tiempo real, Miravia se alinea con el objetivo de exclusividad y diferenciación que las marcas de lujo persiguen. Desde Tandem Up, partner oficial del marketplace en España, llevan meses trabajando con la plataforma para ayudar a sus clientes a vender en Miravia.

Las ventajas de vender en Miravia para las marcas de moda y lujo Mayor acceso al público objetivo: Miravia ha hecho un gran esfuerzo por posicionarse como un marketplace de gama media-alta y grandes marcas de moda como Armani, Desigual, Adidas o Carhartt ya venden dentro de su plataforma. Por esta razón, es importante estar dentro de la plataforma, ya que, todo el público que está buscando este tipo de marcas más selectas encontrará una gran oferta dentro de esta plataforma y, de no estar presente en ella, se perderán grandes oportunidades de ventas.

Diversificación de la estrategia de ventas: aunque ya se venda en otros marketplaces como Privalia o Zalando, estar presente en Miravia ayudará a diversificar aún más la estrategia de ventas. No se trata de estar por estar en todas las plataformas, sino que, como se ha mencionado anteriormente, las marcas de moda y lujo tienen grandes oportunidades de venta en este marketplace.

Personalización de las tiendas de marca: las tiendas de marca registradas podrán abrir su propia tienda en Miravia, donde el marketplace pone a su disposición infinidad de opciones de personalización, pudiendo acceder así a un mayor rango de creatividad que en otros marketplaces. Esto se vuelve un aspecto clave para aquellas marcas más premium que quieren impulsar su imagen y no dejar en manos de terceros aspectos que tengan que ver con su identidad corporativa.

Contenido y experiencias premium para el público objetivo: a diferencia de otros marketplaces, Miravia ofrece la posibilidad de crear contenidos especializados y experiencias de compra relevantes para el usuario. De esta forma, la propia plataforma facilita la producción de contenidos propios dentro del marketplace, además de generar experiencias como el live shopping que consiguen que el público conecte mejor con la marca.

Acceso a data sobre el consumidor potencial: Miravia ofrece mayor cantidad de data que otras plataformas. Esto, ya sea para distribuidores de moda como para las propias marcas, supone una ventaja competitiva clave. En este contexto, agencias especializadas como Tandem Up ayudan a las marcas a procesar toda esa información y tomar decisiones inteligentes con base en ella.

El apoyo de Alibaba Group: al formar parte de Alibaba Group, Miravia cuenta con un gran respaldo, lo que ha hecho que su lanzamiento en España fuera todo un éxito. Además, esto les ha permitido testar, analizar resultados y asegurarse de que existía una clara oportunidad para expandir esta plataforma hacia otros países europeos. Para los vendedores, esto supone la oportunidad de expandir también su marca en otros mercados, además de contar con el respaldo logístico de un experto como el Alibaba Group.

Vender en Miravia gracias a Tandem Up Tandem Up, como partner de Miravia en España, colabora estrechamente con el equipo de este marketplace desde su lanzamiento. Esta relación se traduce en una mayor eficiencia en todos los aspectos del proceso, desde la incorporación de marcas hasta la gestión de logística, la resolución de problemas y el acceso a datos globales del marketplace.

Por eso, al vender en Miravia a través de la agencia Tandem Up, las marcas acceden a ventajas adicionales que potencian las herramientas ofrecidas por esta plataforma premium. En este sentido, no solo se cuenta con el respaldo de uno de los mayores players en marketplaces del mundo, Alibaba Group, sino también con un equipo de expertos que trabajan de forma conjunta para garantizar oportunidades de expansión y un sólido soporte logístico.