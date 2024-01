Jesús Barrena sobre mentoría financiera personal

La mentoría financiera ha tomado cada vez mayor importancia hoy en día, en especial a los jóvenes que desean tener el control de sus finanzas y para los adultos que aspiran a administrar mejor su economía.

Jesús Barrena es un licenciado en Derecho y planificador financiero personal y familiar, dedicado a enseñar a personas que no saben ahorrar ni rentabilizar sus ahorros con una solución simple y efectiva: el Plan Financiero Personal, una herramienta que facilita la gestión del dinero y, a largo plazo, finanzas saludables.

Qué es una mentoría financiera personal La mentoría financiera es un proceso en el que un experto en finanzas asesora a una persona o empresa en cuestiones relacionadas con sus finanzas. El mentor comparte su experiencia y conocimientos para ayudar al mentorizado a alcanzar sus objetivos financieros.

La mentoría financiera puede ser útil para personas de todos los niveles de experiencia financiera. Puede ayudar a los principiantes a aprender los conceptos básicos de las finanzas, y a los más experimentados a mejorar sus habilidades y estrategias.

La mentoría financiera puede cubrir una amplia gama de temas, incluyendo:

Presupuestos: Cómo crear y seguir un presupuesto para controlar sus gastos.

Ahorro: Cómo ahorrar dinero para sus objetivos financieros, como la jubilación o la compra de una casa.

Inversiones: Cómo invertir su dinero para obtener rendimientos a largo plazo.

Deudas: Cómo reducir su deuda y mejorar su crédito.

Planes de jubilación: Cómo planificar su jubilación para tener una vida cómoda.

La mentoría financiera puede ser una forma eficaz de mejorar sus finanzas. Si se está buscando ayuda para alcanzar los objetivos financieros, la mentoría financiera puede ser una buena opción.

Los beneficios de la mentoría financiera incluyen: Obtener orientación y apoyo de un experto. Un mentor financiero puede ayudar a entender sus finanzas y a tomar decisiones informadas.

Además, también permite ahorrar tiempo y dinero. Un mentor financiero puede ayudar a evitar errores costosos y a alcanzar sus objetivos financieros más rápidamente.

Finalmente, permite desarrollar sus habilidades financieras. Un mentor financiero puede ayudar a aprender los conceptos básicos de las finanzas y a desarrollar sus habilidades para tomar decisiones financieras.

Si se está interesado en obtener mentoría financiera, hay varias maneras de encontrar un mentor.

La clave de las finanzas personales Las finanzas personales hacen referencia a todas aquellas técnicas y herramientas de ahorro y gasto razonable del dinero que contribuyen a la correcta gestión de recursos económicos y financieros de una persona, lo que permite abrir los caminos hacia la inclusión financiera, al crecimiento económico personal y a una mejor calidad de vida.

Toda persona necesita recibir educación financiera en su vida para poder tener estabilidad y construir un mejor futuro a largo plazo. Y, si bien no se suele recibir a una etapa temprana, nunca es tarde para aprender a tener una economía saludable. Para ello, el primer consejo que se debe tener presente es que las finanzas saludables no dependen de la cantidad de ingresos que tiene la persona, sino de cómo se gestionan tomando en cuenta los hábitos financieros.

De esta manera, al administrar de manera inteligente los ingresos, la persona obtiene la estabilidad suficiente para hacer frente a posibles imprevistos, alcanzar la independencia financiera y tener un buen plan de jubilación.

Las bases de la planificación financiera El primer paso para aprender a administrar las finanzas personales es conocer la situación financiera inicial y todos los elementos que influyen de una u otra manera en ella: saber la cantidad de dinero actual, determinar los ingresos mensuales, los gastos fijos al mes, las cuentas que posee la persona, entre otros factores.

Una vez que se realice la evaluación pertinente, la persona debe definir sus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. Seguidamente, los expertos aconsejan definir la estrategia, los productos o instrumentos que más se ajuste a sus objetivos y hábitos financieros. Tras haber determinado el plan de acción, ya se puede dar inicio al plan financiero elaborado, pero teniendo presente que no se trata de un esquema rígido, sino ajustable, ya que puede necesitar de ajustes en cualquier momento.

Finalmente, se debe monitorear constantemente el plan financiero, verificando el desempeño de las inversiones, en caso de haberlas realizado, y el impacto que ha tenido el plan en las finanzas personales.

Tener el control de la economía personal no es tarea fácil para muchos, por esta razón se recomienda recibir mentoría por parte de especialistas para tener éxito y alcanzar la libertad financiera. Para recibir información sobre cómo mejorar las finanzas personales, hay que poner las finanzas a pleno rendimiento.