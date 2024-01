Entrevista a TSforense, especialistas en gestión de trámites sociales

En la actualidad, muchas personas que llevan a cabo una gestión de trámites de índole social como dependencia, discapacidad y capacidad jurídica, se ven obligadas a cumplir una serie de procedimientos que pueden llegar a ser abrumadores de tramitar por cuenta propia.

En este punto, se hace necesario contar con la ayuda de un equipo de profesionales como TSforense. La gestoría especializada en trámites sociales cuenta con un equipo de expertos en trabajo social, psicología y derecho que entienden las necesidades de sus clientes y ofrecen la orientación necesaria en cada caso.

¿Qué es TSForense y cuál es su objetivo?

TSForense es un gabinete especializado, por un lado, en la realización de peritajes psicosociales y, por otro, en la gestión de trámites de índole social, tales como la dependencia y la discapacidad, siempre con un enfoque integral para abordar desafíos sociales y legales complejos.

Nuestra labor se sitúa en la intersección entre el trabajo social y el ámbito forense, fusionando la comprensión profunda de las dinámicas sociales con un conocimiento especializado en aspectos legales y burocráticos del sistema.

Objetivo y enfoque principal

El objetivo fundamental de TSForense es proporcionar soluciones completas y efectivas a situaciones que requieren una atención especializada tanto desde una perspectiva social como legal. Si nos referimos a las periciales, nos destacamos por abordar casos sensibles en temas de violencia de género, negligencias médicas, daños al honor, situaciones de acoso tanto escolar como laboral entre otros. En el caso de la Gestoría Social, nuestro mayor valor es que las familias pueden delegar en nuestro equipo aquellas tareas más burocráticas referidas a los cuidados.

Elemento diferencial: integración de trabajo social y legal.

¿Cuál es el valor añadido o elemento diferencial de este gabinete de trabajo social?

Lo que nos diferencia si nos referimos al área de los peritajes, es nuestra especialización en la valoración y cuantificación del Daño Moral y el Daño Social. Mientras que, si hablamos del área de la Gestoría Social, nuestro valor es facilitar que las personas deleguen en nuestro equipo la realización de trámites arduos para aquellos que desconocen el funcionamiento del sistema, mejorando en cualquier caso su calidad de vida.

Esta combinación nos permite ir más allá de las soluciones convencionales, brindando respuestas adaptadas a las necesidades específicas de cada caso.

Dentro de sus servicios abarcan tres líneas. ¿Podrían describirnos brevemente cada una de ellas?

Gestoría social integral: Ofrecemos apoyo a aquellos familiares de personas en situación de dependencia o discapacidad que requieren iniciar los trámites para solicitarla y que no cuentan con el tiempo o conocimientos necesarios para realizarlos, abordando las necesidades específicas de cada individuo.

Peritaje forense psicosocial con valoración del daño moral: Proporcionamos dictámenes periciales que integran aspectos psicosociales tanto con valoración del daño moral (casos de negligencias médicas) como sin ella (casos de custodia de menores). Este servicio es esencial en casos legales donde se requiere una comprensión profunda de las implicaciones emocionales y sociales

TS Escuela: fortalecimiento de capacidades en trabajo social: TS Escuela nace con la visión de fortalecer las capacidades en el ámbito del trabajo social forense. Ofrecemos cursos de formación especializada, proporcionando a los profesionales las herramientas necesarias para abordar desafíos contemporáneos.

En el ámbito de la gestoría social existen dos conceptos que suelen relacionarse mucho entre sí, dependencia y discapacidad. ¿Significan lo mismo?

En la gestoría social, a menudo, se vinculan los términos dependencia y discapacidad, pero es crucial entender que no son sinónimos. La dependencia se refiere a la necesidad de ayuda para realizar actividades diarias, mientras que la discapacidad implica limitaciones funcionales. Nuestros servicios reconocen y abordan ambas situaciones de manera personalizada.

¿De qué manera ofrecen apoyo a las personas en situación de dependencia?

Las familias que se enfrentan a la complejidad de trámites relacionados con la dependencia, por ejemplo, a menudo se sienten abrumadas y desorientadas. Nuestros expertos en trabajo social, psicología y derecho entienden las necesidades únicas de cada caso y brindan orientación personalizada, asegurando que los procesos se lleven a cabo con eficiencia y consideración.

¿En qué consiste sus servicios de peritaje forense psicosocial con valoración del Daño Moral?

Como entidad especializada en realizar peritajes forenses con valoración del Daño Moral, podemos decir que lo que hacemos es no solo identificar lo que está generando ese daño social y psicológico a la persona, sino que además tenemos una fórmula propia para "ponerle precio a ese dolor", sirviendo de guía a aquellos despachos de abogados que cuentan con nuestros servicios, así como de auxilio a su Señoría mediante la emisión de nuestros dictámenes.

Esta instancia es fundamental en el ámbito legal, donde la comprensión profunda de las dimensiones emocionales y sociales de un caso es esencial para una valoración integral.

Háblenos de TSEscuela. ¿Cómo surge la idea de formar esta academia?

TS Escuela surge como respuesta a una necesidad propia de la profesión y es la de aumentar nuestros conocimientos sobre el Trabajo Social Forense, no solo desde un marco teórico, sino sobre todo desde la práctica.

¿De qué manera la academia nutre los conocimientos de los profesionales del trabajo social?

Nuestra academia se fundamenta en la premisa de un aprendizaje continuo para abordar los desafíos contemporáneos a los que se enfrenta el trabajo social.

Nuestros cursos se basan principalmente en videotutoriales con apoyo de material teórico y no al revés, para facilitar la adquisición de ese aprendizaje.

Los diferentes cursos buscan empoderar a los y las profesionales, dotándolos de conocimientos actualizados y herramientas prácticas para abordar las situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día.

Todos los profesionales que dan formación en la Escuela están en activo, desempeñando funciones sobre aquello que enseñan.

¿Cuáles son los beneficios de contar con los servicios de TSForense?

TSForense es un gabinete innovador que trasciende los límites convencionales. Nuestra finalidad es impactar positivamente en la vida de las personas y en el entorno empresarial a través de soluciones sociales y legales integradas. Desde la simplificación de trámites hasta la introducción de servicios únicos como la valoración y cuantificación del Daño Moral.

Con una filosofía orientada en brindar soluciones integrales en la gestión social, los servicios de TSForense se convierten en un gran aliado para las personas en situación de dependencia, discapacidad ocon necesidad de medidas de apoyo, que requieren de acompañamiento profesional en el área social para llevar a cabo con éxito cualquier procedimiento judicial.