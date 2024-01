RobynGoods, un nuevo concepto de tienda digital que pone en jaque al imperio de las titánicas e-commerce

RobynGoods es el nombre de una singular tienda digital que cada día cobra más fuerza entre los amantes de las compras por internet. Y es que el boca a boca es infalible cuando la propuesta supera las expectativas de un perfil de consumidor cada vez más exigente. Este valor, junto al hecho de la gran lista de embajadores que suma la propuesta, la sitúan cada vez más alto en el ranking de iniciativas innovadoras con razón de ser.

El gran secreto de esta firma de éxito, que cuenta con casi 85 mil seguidores en Instagram, no solo oferta productos de máxima calidad a precios de fábrica, sino su sorprendente modelo comercial. RobynGoods multiplica atractivos. Es la primera empresa concebida para compartir el éxito de sus accionistas, así que la prioridad es el consumidor y su bolsillo.

RobynGoods se crea para desafiar al tradicional modelo comercial de las gigantes firmas del comercio en la red. Es la tienda digital de la rebeldía. Es la propuesta de los rebeldes con causa. RobynGoods propone un comercio justo y solidario, dando un revés a los negocios que solo priorizan su cuenta de ganancias, compañías donde los precios escalan sin límites perjudicando considerablemente la economía doméstica del consumidor, que es consciente de que paga muy por encima el valor de un artículo.

Por ello, RobynGoods cierra 2023 consolidándose en el mercado online por su filosofía empresarial basada en la reinyección de sus beneficios para dinamizar o contribuir al bienestar socioeconómico. Con este propósito, la singular compañía instaura una apuesta que llama poderosamente la atención, poniendo por primera vez en jaque al tradicional modelo de negocio del sistema de consumo establecido. RobynGoods deja al descubierto como una empresa hace su agosto a costa de los consumidores, que muchas veces ceden o economizan en detrimento de la calidad.

Esta plataforma online no es una compañía digital al uso, su propósito no es obtener beneficios per se sino a que aspira al crecimiento porque a mayor volumen de negocio más capital que pone de nuevo en circulación.

De ahí su nombre, RobynGoods hace un guiño al legendario héroe de Sherwood. Esta insólita propuesta tiene tienda online con productos de más de cien categorías distintas. El consumidor de RobynGoods también se define como un comprador diferente, porque al entrar en esta plataforma se sumerge en una experiencia de compra única y distinta y sorpresiva.

Con la transparencia por bandera, el 75 % de los beneficios por producto es el porcentaje que la empresa reinvierte en el consumidor y en acciones sociales. Esta plataforma abandera la economía sostenible y colaborativa, que responde al nombre de RobynWay. Su esencia combina la filantropía empresarial y la responsabilidad social corporativa.

Este mecanismo trasgresor redefine el concepto de empresa y su interrelación con los consumidores y las causas sociales. Además, propone una filosofía comercial con un valor que desafía el estatus económico global, sembrando la semilla de un concepto empresarial alternativo en la era tecnológica. RobynGoods irrumpe en el siglo XXI donde la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el metaverso copan las tendencias del futuro. Por ello, RobynGoods es futuro en su apuesta por la sostenibilidad y en establecer el binomio: comprar para ganar. El concepto de RobynWay conlleva promover una experiencia donde el consumidor obtiene beneficios limpios.

Asimismo, conforme al funcionamiento de este sistema empresarial, otro porcentaje de los beneficios, el 50 %, se destina al tercer sector, ya que este montante económico va a causas sociales, aquellas seleccionadas por los usuarios.

Comprando en RobynGoods no solo gana el usuario, también lo hacen aquellas iniciativas con las que se sientan comprometidos. RobynGoods es más que solidaridad, es la propuesta del bienestar socioeconómico.

Este disruptivo modelo de negocio se crea con el propósito de dar un giro de 180 grados al comercio actual priorizando al consumidor al que incentiva proporcionándole parte de sus ganancias. RobynGoods promueve como pilar la transparencia empresarial con el desglose de los precios detallando en todos sus productos: coste de fábrica, beneficio del usuario y empresarial y la aportación a cada causa social.

El objetivo viene por partida doble, salvaguardando a los consumidores de pagar precios excesivos en aras de la empresa. La apuesta de RobynGoods en el mercado es que todos sus artículos de las más de cien categorías tienen un límite de beneficio, solo un 20 %.

Además, RobynGoods juega con ventaja porque en esta plataforma no existen los intermediarios, por lo que la competitividad está garantizada, ya que parten del valor de precios de sus fábricas, es decir, son proveedores directos.

Esto marca la excelencia de sus productos y garantiza la calidad conforme a los estándares que establece la normativa comunitaria. Con todo esto, el RobynWay es un sistema alternativo que gana más seguidores porque con esta propuesta donde las compras se convierten en ganancias es de lo más revolucionario animan a sumarse al movimiento de los robynian, porque rebelión se escribe con la 'R' de RobynGoods.